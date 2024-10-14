РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

Загальний залп ракетоносіїв складає до восьми крилатих ракет типу "Калібр".

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РФ вивела в Чорне море ракетоносії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти в будь-який момент можуть атакувати Українами ракетами. Ворог вивів у Чорне море кораблі-ракетоносії. Про це повідомляє моніторинговий канал monitor.

Як відомо, в акваторію Чорного моря були виведені два ракетоносії. Вони можуть випустити для ударів по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Загальний залп складає до 8 ракет.

РФ вивела в Чорне море ракетоносії / фото: скріншот

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 00:45 14 жовтня не спостерігається активність тактичної авіації чи пуски ударних беспілотників.

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Ракетний удар - Росія готується до нового обстрілу

Нагадаємо, 7 жовтня українські сили ППО відбили російську повітряну атаку - було знищено 32 ударні дрони та дві ракети "Кинджал". Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад 80 повітряних цілей.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах та ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області путінська армія знову може здійснити масований обстріл.

13 жовтня OSINT-спільнота повідомила, що Росія готує новий обстріл. Російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Усі вісім "бортів" - на авіабазі "Оленья". Загальна кількість Ту становить 14 одиниць - на аеродромах "Оленья" (10 літаків) та "Енгельс-2" (4 літаки).

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