Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

Ангеліна Підвисоцька
14 жовтня 2024, 00:57
113
Загальний залп ракетоносіїв складає до восьми крилатих ракет типу "Калібр".
ракета
РФ вивела в Чорне море ракетоносії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти в будь-який момент можуть атакувати Українами ракетами. Ворог вивів у Чорне море кораблі-ракетоносії. Про це повідомляє моніторинговий канал monitor.

Як відомо, в акваторію Чорного моря були виведені два ракетоносії. Вони можуть випустити для ударів по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Загальний залп складає до 8 ракет.

обстрел
РФ вивела в Чорне море ракетоносії / фото: скріншот

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 00:45 14 жовтня не спостерігається активність тактичної авіації чи пуски ударних беспілотників.

відео дня

Ракетний удар - Росія готується до нового обстрілу

Нагадаємо, 7 жовтня українські сили ППО відбили російську повітряну атаку - було знищено 32 ударні дрони та дві ракети "Кинджал". Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад 80 повітряних цілей.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах та ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області путінська армія знову може здійснити масований обстріл.

13 жовтня OSINT-спільнота повідомила, що Росія готує новий обстріл. Російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Усі вісім "бортів" - на авіабазі "Оленья". Загальна кількість Ту становить 14 одиниць - на аеродромах "Оленья" (10 літаків) та "Енгельс-2" (4 літаки).

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Калібр ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Більше
РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

00:57Україна
12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

00:25Україна
Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

23:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

Гороскоп на завтра 14 жовтня: Близнюкам - щастя, Левам - грандіозна можливість

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

Останні новини

02:30

Загроза прориву на фронті: Чмут попередив про ризики перекидання військових із КНДР

01:35

Пишні врожаї овочів і фруктів будуть забезпечені: що треба робити у саду в жовтні

00:57

РФ готується до масованого ракетного удару: у Чорне море вивели ракетоносії

00:25

12 штурмів за день: названо місто, на яке націлилася РФ

00:24

Перестала приховувати: молода жінка путініста Петросяна показала вагітний живіт

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
13 жовтня, неділя
23:37

Україну скоро атакують нові магнітні бурі: названо "небезпечні" дати

23:21

Дружина "холостяка" Макацарії розповіла, коли на світ з'явиться їхня друга дитина

22:18

Онлайн-карта бойових дій в Україні: де тривають бої 13 жовтня

22:14

21-річна донька Олени Кравець романтично розкрила особистість бойфренда

Реклама
21:52

"Велика війна": Зеленський занепокоєно звернувся до партнерів через війська з КНДРВідео

21:48

Окупанти штурмують ЗСУ на Бердянському напрямку: що задумав ворог - Попович

20:59

Першими у полон потраплятимуть корейці: куди РФ відправить бійців з КНДР

20:32

Україна поступово отримує перевагу над РФ: генерал США пояснив, що сталося

19:56

Правило етикету, яке знають одиниці: хто має йти ліворуч на вулиці, чоловік чи жінка

19:22

"Охолодить запал Заходу": Лукашенко осоромився підтримкою ядерної доктрини Путіна

19:10

Росіяни знову вчинили воєнний злочинПогляд

18:57

Популярна співачка вийшла заміж та "засвітила" свого обранця

18:55

Заморозки, сніг і сильний вітер: Україну атакує штормова погода

18:45

Чи збиватиме американська ПРО за 900 км від України ракети РФ: ЗМІ оцінили шанси

18:41

Візит Байдена не передбачає: зустрічі у форматі "Рамштайн" не відбудеться - ЗМІ

Реклама
18:18

Ледь не звалилася під стіл: російська телеведуча жорстко зганьбиласяВідео

18:05

Штрафи для пенсіонерів: кому з українців може прийти нижча пенсія

17:50

Бони, що захищали Кримський міст, віднесло в море

17:37

Юлія Саніна возз'єдналася з чоловіком за кордоном - де пара заразВідео

17:28

Яка чашка наповниться першою: мало хто дасть відповідь у загадці за 7 секунд

17:22

Україна не готова до морозної зими: що буде з енергетикою - експерт

17:19

Любовний гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Тельцю - гармонія, Раку - втрата

17:15

Окупанти ломанулися вперед на Харківщині: ворог, ймовірно, дістався важливого об'єкту

16:18

Кінбурнська коса "зарухалася": на Півдні ситуація зазнала змін - Братчук

16:05

"Санкціями не злякати": Жорін попередив про появу на фронті військових із КНДР

16:01

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк похвалився зірковою коханою

15:55

Росія готує новий обстріл: споряджено щонайменше 8 "бортів" з ракетами - OSINT

15:55

Дощі будуть лити майже у всіх областях: українців попередили про сильну негоду

15:22

Дощ, вітер та навіть сніг: синоптики попередили українців про зміну погоди

14:47

У справі про вбивство Фаріон спливли нові обличчя: слідство вивчає причетність

14:46

У Байдена знову змінилися плани на поїздку до Німеччини: що задумав Білий дім

14:06

"Страти стають частішими": в МЗС зробили заяву після розстрілу росіянами українських бійців

13:45

Загроза відключень через зниження температури: у Міненерго дали однозначну відповідь

13:26

Марші на честь РФ і гасла проти "нацизму": Німеччина із запізненням "відплатила" фанатці Путіна

12:42

Шольц відмовив Зеленському: ФРН не передаватиме Україні важку техніку – Bild

Реклама
12:35

30 секунд до окупанта: Джаред Лето скучив за концертами в РФВідео

12:25

Україну накриють заморозки -3 градуси: у яких областях буде різке похолодання

11:52

Нафтобаза у Феодосії догоріла за тиждень: які наслідки для окупантів

11:46

F-16 ЗСУ "завалив" російський Су-34: у Forbes розкрили подробиці битви

11:37

Гороскоп Таро на тиждень з 14 по 20 жовтня: Леви вражатимуть, Рибам - нагорода

11:32

РФ втратила ще один Су-34, його міг збити літак F-16 – ISW

10:42

Дрон глушили РЕБом і добили ударом Су-57: нові деталі знищення "Охотника"Відео

10:16

Фінансовий гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: кому чекати на прибуток

10:14

Росіяни розстріляли 9 українських бійців на Курщині: у DeepState розповіли обставини трагедії

09:59

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня: Овну - дорога, Рибам - важлива зустріч

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти