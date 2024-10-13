Окупанти ломанулися вперед на Харківщині: ворог, ймовірно, дістався важливого об'єкту

Ситуація на Харківщині, станом на 13 жовтня залишається складною. У Генштабі повідомили, що штурмові дії противника в районі населених пунктів Колісниківка та Кругляківка, що на Куп'янському напрямку, вдалося відбити.
Однак карта DeepState свідчить, що армія країни-агресора Росії таки змогла дійти до автошляху між цими двома селами. Ця ділянка дороги сполучає місто Куп'янськ та селище Борова.
Згідно з оновленими даними на карті, ворогу, ймовірно, вдалося прорватися вздовж річки Оскіл, що виглядає як "клин" в обороні ЗСУ.
Наразі офіційні джерела зі сторони Збройних Сил України не коментують дану інформацію. Однак, якщо вона підтвердиться, за підрахунками аналітиків, на прорив до траси Куп'янськ-Борова у противника пішло понад 2 місяці часу.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Загострення ситуації на Харківщині - що відомо
Напередодні в ЗСУ попереджали, що російським окупантам вдалося досягти просування на деяких ділянках фронту на Куп'янському напрямку. Ворожі ДРГ уже неодноразово виходили до річки Оскіл.
Раніше російська окупаційна армія просунулася у Вовчанську на Харківщині та, ймовірно, відбила Агрегатний завод. Крім того, окупанти захопили Верхньокам'янське в Донецькій області.
Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, зокрема біля населеного пункту Липці та у Вовчанську.
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