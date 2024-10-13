Росія готує новий обстріл: споряджено щонайменше 8 "бортів" з ракетами - OSINT

При цьому також зафіксовано активність військово-транспортного Іл-76, яким Росія доставляє боєприпаси на аеродроми.

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Росія готує новий обстріл / Колаж Главред, фото: ДСНС України у Facebook, depositphotos.com

Російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, ідеться у повідомленні OSINT-спільноти Tracking.

Усі вісім "бортів" - на авіабазі "Оленья". Загальна кількість Ту становить 14 одиниць - на аеродромах "Оленья" (10 літаків) та "Енгельс-2" (4 літаки).

Напередодні експерти фіксували перельоти бортів Ту-160, а також чергову активність військово-транспортного Іл-76, яким РФ доставляє боєприпаси.

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Експерти зʼясували один нюанс у звичайній поведінці російської авіації.

"Цікаво те, що цього разу не було здійснено переліт з "Оленья" на "Енгельс-2", як зазвичай. Можливо, це свідчить про те, що на "Оленья" всі борти Ту-95МС вже споряджені ракетами Х-101", — припустили аналітики.

Однак підтверджено спорядження 8 "бортів".

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Ракетний удар - Росія готується до нового обстрілу

Нагадаємо, 7 жовтня українські сили ППО відбили російську повітряну атаку - було знищено 32 ударні дрони та дві ракети "Кинджал". Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили понад 80 повітряних цілей.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що після нічного удару "Шахедами" по багатьох регіонах та ранкової атаки "Кинджалами" по Києву та аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області путінська армія знову може здійснити масований обстріл.

"Надії були, швидше за все, на те, що дрони виснажили ППО і "Кинджали" можуть пройти. Я думаю, що це був більше демонстративний вогонь, що турбував. Це була демонстрація можливостей, що можемо вдарити і "Кинжалами" у будь-який момент", - додав Жданов.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

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