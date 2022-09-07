"Одного звільнення Криму мало": Залужний озвучив основне завдання ЗСУ на 2023 рік

Валерій Залужний / УНІАН

Війна в Україні триває, але кожен наступний день наближає нас до перемоги над Росією.

Як розповів глава Генштабу Валерій Залужний у спільній з генерал-лейтенантом Михайлом Забродським колонці для Укрінформу, для того, щоб побороти агресію РФ - одного звільнення Криму недостатньо.

Завдання ЗСУ на 2023 рік

Звільнення Криму - не є єдиним чинником для перемоги України у війні. Справа в тому, що навіть за умови звільнення півострова від російських загарбників залишається небезпека їх перебазування на інші території і нового етапу протистояння.

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"Ніщо не може істотно перешкодити хворобливому, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту на військово-морську базу Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря, і військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів. Подібне можна припустити і для використання російською авіацією, наприклад аеродромів Приморсько-Ахтарськ і Єйськ", - сказано в статті.

Зазначається, що завдання ЗСУ на 2023 рік - змусити відчути росіян на окупованих територіях невдачі і всі наслідки цієї війни.

З безкарністю громадян РФ потрібно покінчити.

"Все може кардинально змінитися при відповідному плануванні і правильній роботі з країнами-партнерами України", - вважає Залужний.

Також підкреслюється, що захід повинен продовжувати підтримувати Україну важким озброєнням, щоб переломити хід війни.

Що потрібно для перемоги України

Для того щоб Україна боролася з ворогом потрібні значні матеріальні ресурси і грошові витрати . У 2023 році матеріальною основою українського опору повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів.

. У 2023 році матеріальною основою українського опору повинна залишатися значна за обсягами військово-технічна допомога країн-партнерів. Другим фактором є пряма загроза застосування за певних обставин ЗС РФ тактичної ядерної зброї. Бойові дії на території України вже продемонстрували, наскільки РФ нехтує питаннями світової ядерної безпеки навіть у війні із застосуванням звичайних засобів. Зокрема, з липня 2022 року на території Запорізької АЕС російські війська облаштували військову базу, розмістивши там важке озброєння.

"На наш погляд, саме з урахуванням такої складної і неоднозначної комбінації факторів повинні розглядатися перспективи військової кампанії 2023 року. Тільки їх повний і комплексний облік дозволить створити передумови для нанесення Україні поразки Збройним силам країни-агресора і припинення руйнівної війни всередині Європи", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Війна РФ з Україною: що говорять про терміни

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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