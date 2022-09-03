Залужний показав роботу пари Bayraktar: за три дні знищили техніки РФ на $ 27 млн

Беспилотнк Bayraktar / Baykardefence

За три доби два українських безпілотника Bayraktar знищили і пошкодили російської військової техніки на $ 28,35 млн., повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

"Протягом трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 була знищена ворожа техніка загальною вартістю близько $26,5 млн. це 8 від танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ Акація ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) і гаубиці ($0,3 млн)", - написав він у Facebook.

За його даними, безпілотники Bayraktar ЗСУ також пошкодили п'ять танків Т-72 і одну БМП (вартість $1,85 млн).

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Головнокомандувач ЗСУ підсумував, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $ 28,35 млн.

"Ефективні турецькі Байрактари в умілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один з апаратів - допомога від дружньої Литви", - додав Залужний.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку під будівництво заводу по виробництву БПЛА Bayraktar.

"Завод буде будуватися. Буквально тиждень тому Уряд затвердив двосторонню угоду і направив його в парламент на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу. Власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проект самого заводу і мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії, це виробництво в Україні", - розповів посол.

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