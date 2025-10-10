"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

Життя Мадонни підносило їй не тільки лимони для лимонаду, а й гіркі пігулки, які часом було дуже складно проковтнути.

Мадонна новини - співачка розповіла про свій духовний шлях / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Що залишалося за кадром успіху Мадонни

Як артистка переживала свої злети і падіння

Американська співачка Мадонна утримує статус поп-ікони протягом багатьох років - артистці вдається тримати руку на пульсі, насолоджуватися життям і створювати навколо себе світ, який з особливим магнетизмом притягує шанувальників. Крім природної працьовитості та амбіцій, зірка приписує свій успіх і духовному життю, розвитку якого вона присвятила більшу частину свого життя.

На першому за останні дев'ять років інтерв'ю для подкасту "On Purpose" співачка зізналася, що пошук і розвиток у собі духовного стрижня допомогли їй пережити безліч криз і особистих трагедій. Наприклад, непростий період, коли вона в 19-річному віці тільки перебралася до Нью-Йорка, щоб розвивати свою танцювальну кар'єру.

Велике місто було жорстоким до Мадонни: її неодноразово грабували, їй погрожували зброєю, а одного разу її зґвалтував незнайомець, приставивши до її горла ніж. Але майбутня зірка не зламалася.

"Коли я приїхала в Нью-Йорк, у мене не було ні грошей, ні друзів, ні житла - нічого. Мене тримали під дулом пістолета. Мене грабували. Мене ґвалтували. Зі мною траплялися жахливі речі", - згадує артистка. Бажання досягти просвітлення, над яким вона старанно працює і сьогодні, допомогло їй подолати ці особисті трагедії.

Мадонна новини - співачка розповіла про свій духовний шлях / Скриншот YouTube

Про персону: Мадонна Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) - американська співачка, автор-виконавець, танцівниця й акторка. З 1980-их носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннесса, як найбільш комерційно успішна виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (1998 року забрала одразу три нагороди) і двох "Золотих глобусів". Внесена до "Зали слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри 1979 року випустила 14 альбомів і 93 сингли.

