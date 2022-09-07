Війна в Україні не розтягнеться на роки, але й швидкої перемоги не буде – Данілов

Війна в Україні не триватиме роками / Колаж фото УНІАН, Генштаб ЗСУ

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

"Я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки", – заявив він.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини – була підірвана їхня логістика. У загарбників ще лишилися деякі транспортні шляхи, якими вони можуть рухатися, проте усі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він наголосив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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