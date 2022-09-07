Залужний прогнозує війну у 2023 році та не виключає нової атаки РФ на Київ

Валерій Залужний спрогнозував терміни війни з РФ / Фото УНІАН

Війна в Україні може затягнутися в 2023 році, при цьому не виключений варіант нового наступу РФ на Київ.

Про це йдеться в статті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського, опублікованій на сайті агентства Укрінформ.

Автори попереджають, що загарбники мають у своєму розпорядженні "певні оперативні перспективи" на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Кінцевою метою таких дій може бути повна окупація Донецької області.

При цьому вони не виключають просування окупантів на запорізькому напрямку, де може відкритися перспектива потенційного захоплення РФ Запоріжжя і Дніпра. У такому випадку Україна може втратити контроль над значною частиною Лівобережжя.

Воєначальники єдині в думці, що єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року кількох послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів: "Зайвим є акцентувати увагу окремо на їх суто військовому, а також політичному та інформаційному значеннях. Водночас, питання їх організації та здійснення потребує більшої уваги".

Загроза нової атаки на Київ

Разом з тим українські генерали уточнили, що не можна повністю виключати те, що росіяни повернуться до задуму знову йти на Київ з території Білорусі.

Вони вважають, що РФ вигідно просуватися на півдні - з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області. Успіхи на цій ділянці фронту відкривають для окупантів реальні перспективи для захоплення Миколаєва і Одеси, а створюють загрозу у бік Кривого Рогу і надалі – центральним і західним регіонам України.

Війна РФ з Україною: що кажуть про строки

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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