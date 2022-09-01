Подарунок 'для найкрутішого воїна': у Мережі захопилися фото Залужного в унікальній вишиванці

Як підкреслила головний дизайнер бренду, майстрині відтворили старовинні зразки національного одягу на сучасних тканинах і в сучасній інтерпретації.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав від українського бренду Maruna by Maria помітний подарунок – унікальну вишиванку зі старовинним візерунком. Знімок Залужного в ексклюзивній сорочці з'явився на сторінці бренду в Instagram.
Вишиванку власними руками створювали кращі спеціалістки бренду. Вони вірять, що наряд стане для головнокомандувача ЗСУ справжнім оберегом.
"Для найкрутішого воїна, генерала, отамана сучасної України Валерія Залужного. Дякую за мирне небо і можливість працювати. Здоров'я вам, генерале! Нехай ця вишиванка стане справжнім оберегом! Носіть в радість!",- підписали знімок представники бренду.
Як підкреслила головний дизайнер бренду, майстрині відтворили старовинні зразки національного одягу на сучасних тканинах і в сучасній інтерпретації.
"Тут добре все!", "Слава генералу! І майстриням хвала!", "Слава ЗСУ", - написали захоплені користувачі Мережі.
Нагадавши, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.
У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.
Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестифаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.
Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.
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