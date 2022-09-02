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Розтягнеться надовго: Арестович розповів про стратегію та переваги контрнаступу ЗСУ

2 вересня 2022, 23:26

Контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін.

Арестович заявив про швидке звільнення Херсона
Контрнаступ на півдні може затягнутися за часом / Фото УНІАН, Суспільне

Контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін, повідомив радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі у Фейгіна.

Під час прямого ефіру він кілька разів повторив тезу, що головне для ЗСУ на півдні - не наземний наступ, а удари "Хаймарсами".

За інформацією Олексія Арестовича, далекобійні засоби ураження, а також розвідка з виявленням пріоритетних цілей - це головні переваги української армії в Херсонській області.

Арестович вважає, що українська розвідка працює краще російської. І в поєднанні із застосуванням ударних комплексів дає найкращий результат для ЗСУ.

Тобто, судячи зі слів Арестовича, стратегія Києва полягає в тому, щоб під градом ударів з "Хаймарсів" змусити росіян самостійно залишити Херсонську область. Без вплутування у великомасштабні наземні битви, де у РФ якраз є перевага, як визнав Арестович.

Якщо так, то контрнаступ України на півдні може дійсно розтягнутися на дуже довгий термін.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягла певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

2 вересня в ОК "Південь" розповіли, що на півдні тривають позиційні бої, метою яких є поліпшення становища по лінії фронту. Українські воїни в цей день завдали успішних ударів по поромній переправі поблизу села Львове і по двох районах зосередження сил і засобів противника. ЗСУ вдалося порушити логістику російських окупантів.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини - була підірвана їх Логістика. У загарбників ще залишилися деякі транспортні шляхи, по яких вони можуть рухатися, проте всі вони знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

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війна в Україні Херсонська область Олексій Арестович Офіс президента контрнаступ ЗСУ
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