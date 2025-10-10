Рій шахедів атакує Київ: у столиці лунають вибухи, є перебої зі світлом

https://glavred.net/war/roy-shahedov-atakuet-kiev-v-stolice-razdayutsya-vzryvy-est-pereboi-so-svetom-10705241.html Посилання скопійоване

З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". Про наближення цих безпілотників до Києва повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, у місті активно працюють сили протиповітряної оборони.

"У столиці триває протиповітряна оборона, відбуваються вибухи через роботу ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" — наголосив мер.

Через масовану атаку можливі перебої з електропостачанням та водопостачанням. Всі служби працюють, ситуацію контролюють, а оперативні підрозділи готові до реагування. Мер повторно закликав мешканців залишатися в укриттях і дбати про власну безпеку.

У КМВА прокоментували можливі перебої зі світлом та водопостачанням у Києві.

"Відключень через воєнну загрозу наразі немає. Спостерігаються поодинокі аварійні відключення, які у нашому житловому фонді та комунікаціях трапляються постійно. Аварійні служби оперативно реагують. Райони залишаються на зв’язку", — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Моніторингові канали повідомляють, що загрози спостерігаються також у Дніпрі та Кременчуці. Хоча кількість БпЛА зменшується, в повітрі з’являються нові групи.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, нові групи безпілотників рухаються у напрямку Києва, Полтави, Кременчука, Дніпра та Харкова.

