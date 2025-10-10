Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

Міноборони РФ підтвердило втрату літака, який росіяни використовували для ударів по Україні "Кинджалами".

https://glavred.net/war/pered-obstrelom-vse-poshlo-ne-po-planu-v-rf-samounichtozhilsya-giperzvukovoy-mig-31-10705244.html Посилання скопійоване

У РФ розбився МіГ-31 / Колаж: Главред, Фото: aviation21.ru, скріншот із відео (ілюстративне фото)

Що відомо:

У РФ знищено МіГ-31

Російський МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області

Екіпаж винищувача катапультувався

У Росії прямо перед масованим обстрілом України, про який попереджали моніторингові канали, раптово "самознищився" гіперзвуковий винищувач МіГ-31, який б'є по Україні ракетами "Кинджал". Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"У Росії на один МіГ-31 менше", - написав він. відео дня

Пізніше навіть самі росіяни підтвердили знищення літака. МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області. Про це пише ТАСС із посиланням на Міноборони РФ. Там стверджують, що окупанти нібито встигли врятуватися.

"Літак МіГ-31 зазнав аварії в Липецькій області, екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає, повідомили в Міноборони Росії", - пишуть росЗМІ.

Що відомо про літак МіГ / Інфографіка: Главред

Російський Telegram-канал Mash пише, що все це сталося нібито під час навчально-тренувального польоту без боєкомплекту. Стверджується, що під час посадки у літака відмовила система випуску шасі, через що МіГ-31 направили на ліс, де він і розбився.

Пілот і штурман катапультувалися за кілька секунд до вибуху. Вони отримали травми. Сам МіГ вибухнув у лісовому масиві Чаплигинського району.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час доповіді російському диктатору і військовому злочинцю Володимиру Путіну заявив про підготовку нових масованих ударів по Україні.

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Одеську область, застосувавши ударні безпілотники. Більшість дронів було збито силами ППО, проте частина ворожих апаратів пошкодила цивільні, портові та енергетичні об'єкти, повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

За даними моніторингових каналів, РФ активно готується до масштабного обстрілу України. На аеродромах уже концентрується стратегічна авіація. Крім того, літаки Ту-95МС передислоковані з Далекого Сходу на бази "Енгельс" і "Оленяча".

Інші новини:

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 - радянський двомісний надзвуковий всепогодний надзвуковий винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх і великих висотах, вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, за умови застосування противником активних і пасивних радіолокаційних завад, а також помилкових теплових цілей. Група з чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є Міг-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред