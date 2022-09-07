Армія України завдавала ракетних ударів по військовому аеродрому Росії у Саках в Криму - Залужний

ЗСУ провели серію успішних ударів по військових базах РФ в Криму - Залужний / Колаж Колаж Facebook / CinCAFU , defense.gov, УНІАН

Армія України спрацювала правильно, коли розширила військові дії на територію тимчасового окупованого Росією Криму. Раціональним кроком стали успішні ракетні удари по російських військових авіабазах. Перш за все - по аеродрому у Саках. Про це заявили головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник керівника оборонного комітету Ради Михайло Забродський.

У статті на Укрінформі вони написали про те, що головною особливістю війни Росії проти України є вирішальна диспропорція у здібностях. Дальність озброєнь окупантів перевищує відповідні можливості українських військ.

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Ситуація повинна бути виправлена комплексними поставками озброєнь, серед них можуть бути і ракети MGM-140B ATACMS Block 1А для ракетних систем HIMARS. Військові можливості України повинні підвищуватися.

"Має бути застосований комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності", - зазначають військові.

Крім того, вони додали, що конкретним і переконливим прикладом правильності такого підходу стали успішні дії ЗСУ з розширення війни на Кримський півострів у вигляді нанесення ударів по російських військових базах. У тому числі, і по аеродрому у Саках.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все – по аеродрому Саки. Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - підкреслили Валерій Залужний і Михайло Забродський.

Удар ЗСУ по військовому аеродрому Росії в Криму

Нагадаємо, 9 серпня у Новофедорівці, Сакському районі окупованого Росією Криму, пролунали вибухи на військовому аеродромі РФ. Саме з цієї військової бази злітали російські бойові літаки з метою бомбардування міст материкової України.

В результаті таких ударів Росія втратила 9 військових літаків. Аеродром було виведено з ладу. Україна не визнавала своєї причетності до ударів по військовому об'єкту окупантів РФ в Криму. У Кремлі на цю тему відмовчувалися.

Після цього інциденту в Криму періодично чутні вибухи. За інформацією Business Insider, росіяни, побоюючись ударів ЗСУ, вирішили виводити з окупованого Кримського півострова свою військову авіацію.

Наприкінці серпня було відомо, що 6 винищувачів СУ-35С і 4 перехоплювача МіГ-31БМ відправили до Росії.

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