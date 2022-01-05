Одеський суд покарав обвинуваченого у побитті читанням дитячого роману

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Малиновський районний суд Одеси здивував своїм рішенням. Інстанція засудила обвинуваченого у побитті людини до прочитання дитячого роману Елінор Портер Полліанна.

Як повідомили в пресслужбі суду, служитель Феміди Олександр Гарський визнав винним 35-річного чоловіка в побитті людини і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (850 грн), а також рекомендував прочитати роман американської письменниця Елінор Портер Полліанна, 1913 року.

За словами обвинуваченого, 23 червня 2020 року його дружина пішла в одну зі шкіл Одеси для того, щоб влаштувати в школу їх дитину. Однак через деякий час вона подзвонила і повідомила, що її автомобіль подряпав якийсь чоловік. З ним у обвинуваченого і стався конфлікт.

У пресслужбі додали, що обвинувачений має вищу педагогічну освіту за спеціальністю Фізичне виховання, працює директором приватної фірми і виховує двох дітей восьми і шести років.

Суддя порахував, що фігурант застосував фізичну силу майже інстинктивно, а подію назвав непорозумінням. Але сам обвинувачений при цьому висловився, що деяким людям можна пояснити свою позицію тільки за допомогою сили.

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Почувши це, служитель Феміди визнав дану поведінку образливою по відношенню до інших людей і рекомендував обвинуваченому звернути увагу на власне ставлення до життя, а також на свій інтелектуальний розвиток. Тому і рекомендував йому прочитати вищеназваний роман.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок саме в даному суді. Раніше Малиновський районний суд засудив обвинуваченого в крадіжці чоловіка до умовного терміну і читання творів Івана Франка та Льва Толстого. Це вже другий подібний вирок у місті.

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