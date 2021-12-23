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Заробітчанка з України в Польщі зарізала чоловіка, суд її виправдав

23 грудня 2021, 11:41

Громадянку України виправдали за звинуваченням у вбивстві. Суд встановив, що вона діяла в порядку самооборони. Після оголошення вердикту жінка розплакалася.

Ножа
Українка ножем вдарила сусіда, чоловік загинув / УНІАН

У Польщі суд виправдав українку, яку звинувачували у вбивстві сусіда по квартирі. Інцидент стався в серпні 2020 року в одному з міст неподалік Познані.

Яна С. приїхала до Польщі на заробітки. В Україні вона залишила на піклування батьків малолітню дитину, передає wnp.pl.

У квартирі, де стався інцидент, українка пробула всього кілька днів. У день події жінка повернулася додому в стані сп'яніння. Там у неї сталася сварка з 38-річним українцем Володимиром К. Словесний конфлікт переріс у рукоприкладство.

Свідками інциденту були ще двоє чоловіків, але вони не заступилися за жінку і не заважали її побиттю. Тоді українка, піднімаючись з підлоги, схопила ніж6 що лежав на краю столу, та вдарила ним сусіда. Від отриманих травм він помер.

"Обвинувачена опинилася в ситуації, яка загрожувала її здоров'ю або навіть життю. Перевага потерпілої сторони в силі та масі тіла була настільки великою, що суд вирішив, що тут мова не може йти про перевищення меж необхідної самооборони. Обвинувачена обрала той спосіб самооборони, який був ефективним", - йдеться в рішенні суду.

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Суддя вказав, "що потерпілим був чоловік зростом близько 185 см, дуже добре складений, з великою фізичною перевагою в порівнянні з обвинуваченою, яка є не дуже високою жінкою".

Після оголошення вердикту жінка розплакалася і подякувала суду, сказавши що не очікувала такого фіналу.

Водночас рішення Окружного суду в Познані ще може бути оскаржене у вищій інстанції, якщо прокуратура подасть апеляцію. Зараз громадянка України вільна та може поїхати на батьківщину.

Як повідомляв Главред, у польському місті Олава поліцейські врятували життя українці. Жінка раптом знепритомніла й перестала подавати ознаки життя. Інцидент стався ввечері 12 грудня.

Раніше в польському селі Пасічник Нижньосілезького воєводства поліцейські поранили 48-річного українця. Один з правоохоронців поцілив йому в ногу, щоби заспокоїти.

Також повідомлялося, що в одному з хостелів в Стараховіце в Польщі виявили тіло 51-річної громадянки України. Поліція й прокуратура встановлюють обставини її смерті. Не виключено, що до смерті жінки міг бути хтось причетний.

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