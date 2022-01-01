Україна закрила доступ російських суден у внутрішні водні шляхи

Судна РФ не можуть входити у води України / Український мілітарний портал

В суботу, 1 січня 2022 року, набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт". Він передбачає заборону на захід в українські внутрішні водні шляхи російських суден.

"Забороняється захід у внутрішні водні шляхи України: суднам, що плавають під прапором держави-агресора; судам, що належать громадянам держави-агресора або суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території держави-агресора, або фізичним і юридичним особам, щодо яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", - йдеться в тексті закону.

Також кораблям під російським прапором заборонено перевозити пасажирів і вантажі і заходити в українські порти.

Крім цього, їм заборонена і реєстрація в Державному судновому реєстрі України.

Зазначимо, даний закон український парламент прийняв 3 грудня минулого року. Президент України Володимир Зеленський підписав його 30 грудня 2021-ого.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня поточного року акцизна ставка на алкоголь в середньому збільшилася на 5%. Відповідне підвищення передбачено законом Про внесення змін до Податкового кодексу України під номером 5600.

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