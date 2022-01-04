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На Волині невакцинована від COVID-19 вчителька добилася через суд повернення на роботу

4 січня 2022, 19:41

Педагогиня зможе повернутися на робоче місце й отримати зарплату за час вимушеного прогулу.

Невакцинована вчителька добилася через суд повернення на роботу / УНИАН

Волинській області невакцинована від коронавірусу вчителька, яку відсторонили від роботи, через суд добилася повернення на робоче місце.

Суд відмовив лише у задоволенні моральної шкоди. Відповідне рішення суду міститься у реєстрі судових рішень.

Позов до суду вчителька англійської мови подала 11 листопада 2021 року. Вона вимагала визнати незаконним і скасувати наказ Гішинської гімназії про її відсторонення від роботи через відмову вакцинуватися від коронавірусу.

Також педагогиня просила, щоб суд змусив управління освіти виконкому Ковельської міськради виплатити їй зарплату за час вимушеного прогулу.

Ці позовні вимоги суд повністю задовольнив – вчителька повернеться на робоче місце й отримає зарплату 23 348 грн за час, коли вона не могла працювати. Проте у виплаті 20 тис. грн моральної шкоди суд відмовив.

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Вчителька розповіла, що на роботі у неї вимагали довідку про вакцинацію, і потім не дозволяли повноцінно працювати. У жовтні їй вручили повідомлення про обов'язкову вакцинацію, на якому не було підпису директора і дати, коли повідомлення було видане. Такий документ педагогиня не захотіла підписувати, після чого директор вручив їй наказ про відсторонення.

Свій позов вчителька мотивувала тим, що роботодавець не має права змушувати працівників вакцинуватися від коронавірусу. Проте керівництво гімназії просило не задовольняти позов, посилаючись на постанови уряду та накази МОЗ.

Невакциновані вчителі звертаються до суду

Це не перший випадок в Україні, коли невакциновані педагоги звертаються до суду. Так, у грудні 2021 року на Львівщині невакцинована вчителька математики у суді скасувала своє відсторонення від роботи. Також жінці повинні виплатити 11 тисяч гривень компенсації, йдеться в рішенні Жовківського районного суду Львівської області.

Подібний випадок стався і в Сумській області – там Роменський міжрайонний суд повернув на роботу відсторонену вчительку, визнавши незаконним наказ про її відсторонення через відсутність вакцинації. Проте суд відмовив у відшкодуванні грошей.

Усунення невакцинованих педагогів від роботи

Педагогів, які не зробили щеплення проти COVID-19, почали активно усувати від роботи з 8 листопада 2021 року. При цьому вони залишаються без зарплати і стажу за цей час, а також не отримують виплати за лікарняними листами.

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