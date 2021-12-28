В суд через Дію: у державному додатку з'явилася нова функція

Дія розширила спектр функцій / УНІАН

У додатку Дія у тестовому режимі стартувала робота нової функції. Тепер державне додаток буде посилати повідомлення про судові засідання, в якому бере участь його Користувач.

"Запустили бета-тест повідомлень про судові засідання, які вас стосуються", - йдеться в Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами міністра, функція дозволить не пропустити судове засідання, про яке зазвичай суд повідомляє звичайною поштою, так як повідомлення будуть проходити заздалегідь не залежно від того, на якій стороні виступає українець - позивачем або відповідачем.

Для того, щоб скористатися новою функцією можна не оновлювати додаток. Досить тільки включити в Налаштуваннях потрібно опцію"Дозволити повідомлення".

Нагадаємо, раніше керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік пояснив, чому в мобільному додатку Дія так мало послуг, якими можуть користуватися українці.

Також раніше Мстислав Баник нагадав, що в Україні з 23 серпня прирівняли електронні цифрові документи до фізичних. Якщо компанії відмовляють громадянам у прийомі цифрових документів, вони можуть викликати поліцію, яка зафіксує порушення.

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