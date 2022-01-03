Хотів зґвалтувати: суд відправив під арешт жінку, яка зарізала на Новий рік чоловіка в Миколаєві

Жінка два місяці перебуватиме під нічним домашнім арештом.
У Миколаєві Центральний суд обрав запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві чоловіка на дискотеці.
Як повідомляє BBC Україна, вона два місяці перебуватиме під нічним домашнім арештом (з 19:00 до 06:00).
Згідно із засіданням суду, нічний домашній арешт для підозрюваної триватиме до 2 березня 2022 року. Саме на такий запобіжний захід наполягало слідство.
Також жінці заборонили виїжджати за межі Миколаївської області, утримуватися від спілкування зі свідками кримінального провадження.
У той же час адвокат Оксана Балабан виступала проти цілодобового домашнього арешту для своєї клієнтки, так як жінка одна виховує двох неповнолітніх дітей.
Вбивство в Миколаївській області
2 січня в Миколаївській області місцева мешканка зарізала чоловіка, який надавав їй надмірні знаки уваги на дискотеці і навіть погрожував ножем.
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" проти 30-річної жінки. Тепер їй може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Що кажуть у поліції
У поліції стверджують, що чоловік і жінка були знайомі, відпочивали в місцевому Будинку культури і разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними почався в приміщенні, а потім продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов у двір.
"Зі свідчень свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, щоб припинити сварку, притиснув чоловіка до стіни. Саме в цей момент, незважаючи на те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем в живіт", - пише пресслужба поліції.
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У поліції також зазначили, що жінка відмовляється давати пояснення з приводу обставин події, посилаючись на ст.63 Конституції України. Також про можливу спробу зґвалтування або нападу не заявляє і ніяких тілесних ушкоджень вона не отримала.
Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
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