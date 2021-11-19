"Книжковий вирок": суд Одеси відправив молодого крадія читати Франка й Толстого

Злодій за все життя нічого не читав / УНІАН

В Одесі винесли "книжковий вирок". Малиновський районний суд засудив обвинуваченого в крадіжці чоловіка до умовного терміну та читання творів Івана Франка й Льва Толстого. Це вже другий подібний вирок у місті.

За інформацією пресслужби суду, 26-річний чоловік проник до квартири свого знайомого та вкрав мобільний телефон та 50 гривень. Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 185 КК України. Чоловік погодився з цим рішенням. У нього є сім'я, двоє дітей.

Вивчивши всі матеріали справи і досьє на фігуранта, суддя вирішив покарати його не зовсім звично. Оскільки раніше проблем з законом в обвинуваченого не було, а також враховуючи тяжкість крадіжки, суд призначив йому випробувальний термін на один рік із зобов'язаннями:

з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації;

повідомляти про зміну місця проживання, роботи;

прочитати трилогію повістей Л. М. Толстого дитинство. Отроцтво. Юність і вірш Івана Франка строфи.

Головною умовою є саме остання частина вироку. Суд також з'ясував, що чоловік практично не читає книги. При дослідженні особи обвинуваченого судом встановлено, що він за все своє життя майже нічого не прочитав, а в ході судового засідання читав по складах.

Суддя Олександр Гарський вважає, що фігуранту буде корисним прочитати вищеназвані книги. Зокрема, у трилогії Толстого описується пошук відповіді на питання про те, "як чисте безпосереднє створіння може перетворитися на марнославну порочну людину". Прочитання вірша Франка, на думку судді, досить широко розкриває зміст життя кожної людини й показує, як залишитися високоморальною особистістю.

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Раніше Главред вже писав, що Одесі засікли настільки невдалого злодія, що він викликає жалість і сміх. П'яний грабіжник забрався в чужу квартиру, але так нічого і не вкрав, бо заснув.

До цього на Житомирщині зловмисник вкрав мотоцикл і, щоб його не знайшли поліцейські, закопав у землю. Правоохоронці, побачивши незвичну схованку, були шоковані.

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