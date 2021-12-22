Конституційний суд визнав законною заборону в Україні серіалів і фільмів з РФ

Кадр з серіалу "Не родись вродливою" / телеканал "СТС"

Конституційний суд України визнав цілком законним "чорний список" осіб, загрозливих безпеці країни (який складає Міністерство культури) і заборона на показ російських фільмів на території України. Про це написала на своєму каналі в месенджері Telegram представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

Вона каже, що в минулий вівторок, 21 грудня, КСУ прийняв рішення за поданням 47 народних депутатів, яке стосувалося положень законів "про теле - і радіомовлення" і "про кінематографію". Суд визнав конституційними положення закону, які:

не допускають трансляцію фільмів і телепередач, в яких бере участь людина, внесена до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці;

передбачають складання списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України;

забороняє трансляцію фільмів, створених на території держави-агресора, в тому числі тих, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їх окремих дій.

Як пояснила Совгиря, рішення Конституційного Суду означає, що ці положення законів залишаться в силі.

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Нагадаємо, 3 листопада Міністерство культури та інформаційної політики України поповнило список артистів, що становлять загрозу національній безпеці. До доповненого переліку потрапили 32 російських актора.

До того, 6 липня, в Україні заборонили демонструвати сім фільмів і серіалів російського та Українського Виробництва. В першу чергу легендарний мелодраматичний серіал нульових років "Не родись красивою".

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