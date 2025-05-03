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"Дуже небезпечні речі": Зеленський висунув гучне звинувачення на адресу Орбана

Олексій Тесля
3 травня 2025, 17:21
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Президент України переконаний у тому, що йдеться про внутрішню політичну боротьбу в Угорщині.
'Дуже небезпечні речі': Зеленський висунув гучне звинувачення на адресу Орбана
Володимир Зеленський прокоментував заяви Віктора Орбана / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до ЄС
  • Орбан стурбований внутрішньою політичною боротьбою, вважає Зеленський

Переважна більшість громадян Угорщини підтримує вступ України до Європейського Союзу, незважаючи на позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який ініціював відповідне відкрите опитування в країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"До речі, опозиція в Орбана підготувала відкрите опитування для всіх угорців. 70% за вступ України до ЄС. Тобто люди в Угорщині за нас. Ви знаєте, що він підготував опитування - там начебто люди проти. Він контролював це опитування. А є інше опитування, і там 70% за Україну", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Президент України переконаний у тому, що йдеться про внутрішню політичну боротьбу в Угорщині.

"Просто не треба нас втягувати у свої вибори. Він (Орбан - ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що, все одно, люди там за Україну. Як би він їх не накручував. Якийсь відсоток він накрутить, але не можна просто на ненависті постійно перемагати", - сказав він.

Зеленський також вважає, що Орбан робить "дуже небезпечні речі". "Ми це бачимо й уважно стежимо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами і даємо сигнал - те, що він робить - це небезпечно для Євросоюзу. Він може бути проти, але робити якісь кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", - сказав президент України.

Орбан - інфографіка
/ Главред, инфографика

Він повідомив, що Україна робить необхідні для євроінтеграції кроки і на середину літа має завдання підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. "Учора була доповідь Стефанишиної. Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, крім відповідної країни. Стефанишина була на зустрічах в Угорщині - наша команда їздила, вони кажуть. Результату поки що немає", - розповів Зеленський.

"Якщо Орбан питання НАТО пов'язує зі своїм баченням закінчення війни, а я постійно говорив, що не в цьому питання. Він просто працює так, як він працює", - додав глава Української держави.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Напередодні повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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