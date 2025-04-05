Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупантів виводять з фронту: Братчук повідомив про серйозні проблеми в армії РФ

Анна Косик
5 квітня 2025, 15:15
1465
Ворожа піхота йде на штурми із завданням вижити, бо реалізувати плани командування РФ їй не вдається.
ВСУ, армия РФ
Українські військові знищують велику кількість живої сили противника / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Братчук:

  • Росія шукає резерви для перекидання на фронт
  • Деякі підрозділи РФ вимушено виводять з фронту
  • Окупанти навряд чи будуть атакували Лиман

Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються підтягнути свої резерви із засіків на фронт. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, хоча піхотна компонента у ворога перевищує в декілька разів українську, йому вже довелося задіяти у боях ті резерви, які РФ не планувала.

відео дня

"Тобто ті частини, які сьогодні вводяться в бій, мають виконувати завдання продовження просування по тактичних локаціях, чого не відбувається. Тому що, по-перше, підготовка цих ресурсів не відповідає умовам проведення нинішніх сучасних боїв, а по-друге - чіткі оборонні дії ЗСУ призводять до величезних втрат Російської Федерації", - пояснив Братчук.

Хоча існує думка, нібито РФ вдається поповнювати свої втрати повністю, речник УДА переконує, що це не так. На усіх напрямках російська піхота, яку відправляють на штурмові дії не дає результату, а лише намагається вижити на полі бою.

"Лиманський напрямок у цьому плані досить-таки показовий. Три доби у ворога немає просування. А ті резерви, які вводяться в бій, не приносять бажаного результату. Ба більше, деякі підрозділи вже виводяться з фронту. Не тільки тому, що вони втомилися, а тому що не можуть воювати. У них немає бойових здібностей для цього", - зауважив він.

Тому, станом на зараз, навряд чи противник буде атакувати у лобову Лиман. В армії РФ на цьому напрямку є багато втрат.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські захисники мають значну перевагу над російськими військами завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Нещодавно ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Копанок, Греківки, Зеленої Долини, Новолюбівки, Ямполівки, Тернів і Колодязів. Українські захисники успішно відбили атаки, не допустивши погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, Главред писав, що в НГУ повідомили, що окупаційні війська агресора Росії накопичують сили на Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог систематично поповнює втрати, оскільки ліквідується багато солдатів.

Читайте також:

Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська Лиман Фронт Сергій Братчук
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Путін може отримати 240 мільярдів: в Естонії розкритикували політику Орбана

Путін може отримати 240 мільярдів: в Естонії розкритикували політику Орбана

16:27Світ
У Поволжі дрони СБУ підірвали завод із виробництва вибухівки – ЗМІ

У Поволжі дрони СБУ підірвали завод із виробництва вибухівки – ЗМІ

16:12Світ
РФ збільшує запаси ракет: в ISW попередили про загрозу масштабного удару

РФ збільшує запаси ракет: в ISW попередили про загрозу масштабного удару

15:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

Останні новини

16:27

Путін може отримати 240 мільярдів: в Естонії розкритикували політику Орбана

16:20

Холоденко розкрила свій невиліковний діагнозВідео

16:12

У Поволжі дрони СБУ підірвали завод із виробництва вибухівки – ЗМІ

15:51

Угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою - Politico

15:38

РФ збільшує запаси ракет: в ISW попередили про загрозу масштабного удару

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
15:24

Престаріла путіністка Байрак роздяглася для потворної фотосесії

15:15

Окупантів виводять з фронту: Братчук повідомив про серйозні проблеми в армії РФ

15:09

Їх убила ракета в Кривому Розі: Зеленський назвав імена загиблих і накинувся на ЗахідФотоВідео

15:01

Чому 6 квітня не можна згадувати старі образи: яке свято, прикмети

Реклама
14:40

Голуби забудуть туди дорогу: які 2 корми покласти в годівницю, щоб їх відігнати

14:35

НАТО заблоковане: експерт повідомив про небезпеку нападу РФ на членів Альянсу

14:35

Хто вкрав автомобіль: лише надзвичайні інтелектуали вгадають за 5 секунд

14:08

ЗСУ ефективно вражають ворога: Сирський розповів про успіхи на фронті

13:39

Може перерости у наступ: аналітик розповів про небезпечні дії ворога

13:23

Названо недооцінений засіб, який прибирає плями із взуття: як він працюєВідео

13:17

"Скоро Путін буде найвразливішим": Шапран сказав, чому США не ввели мита проти РФВідео

12:30

Чим можна замінити молоко у випічці: найкращі альтернативи

12:27

Припинення війни в Україні: Рютте сказав, що НАТО не бере участі в переговорах

12:24

"Намагаюся вибратися з ями": Барак Обама зробив шокуюче зізнання про шлюб

12:08

Одна з країн НАТО запропонувала захист Україні за 5 статтею: в Альянсі відповіли

Реклама
12:05

"Я ці крики не забуду": очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Кривому РогуФотоВідео

11:57

"До вечора дожили тільки мої": Малахова емоційно розповіла про любов до дітей

11:44

В Україні можуть подешевшати бензин та дизель: на скільки "впаде" ціна

11:22

США готові доручити Європі забезпечення припинення вогню, але є нюанс - Шамшур

10:43

Багато загиблих і поранених: РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракетуФото

10:41

Китайський гороскоп на завтра 6 квітня: Драконам - конфлікти, Козлам - образи

10:37

Йшов з майданчика: в Кривому Розі помер хлопчик, якого намагалися реанімуватиВідео

09:41

РФ готується до нового наступу: відомо, коли ворог почне посилені атаки

09:03

Українцям прийшли листи з наказом покинути США: у Трампа почали виправдовуватися

08:50

В Саранську пролунали вибухи: дрони розгромили "унікальний" оборонний завод РФВідео

08:10

Що творить Трампа зі своєю командоюПогляд

07:44

Макрон може стати головним у переговорах з РФ від Європи: The Telegraph озвучив деталі

07:10

Де 3 відмінності між дітьми: треба мати "гострі очі", щоб знайти відповідь швидко

06:35

Характер людини за знаком зодіаку: у кожного є свій страх і слабкі сторони

06:20

Країну атакувала найпотужніша магнітна буря: Україна під атакою майже 7-бального шторму

06:15

Українцям виплатять до півмільйона гривень: хто може отримати гроші

06:10

Тарифна політика Трампа - катастрофа?Погляд

05:50

Тест на уважність: знайдіть сумочку, що відрізняється від інших, за 5 секунд

05:30

"Питання знято": з'явився сумний прогноз щодо гарантій безпеки для України

05:06

Чому можуть не рости зуби мудрості: неочевидне пояснення

Реклама
04:35

Чому не можна казати "в кінці кінців": вчителька пояснила поширену помилкуВідео

04:02

Гороскоп на завтра 6 квітня: Левам - фінансовий сюрприз, Терезам - відпочинок

03:30

Відправка миротворців в Україну: чи наважиться Європа на такий крок

01:27

3 знаки зодіаку, у яких буде складний 2025 рік

00:45

Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси - Зеленський

00:00

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛАФото

04 квітня, п'ятниця
23:40

Інструктор назвав ключову причину провалу на іспиті з водіння

23:39

Не яйця: ціни на важливий продукт злетіли перед Великоднем

23:06

Емінему народили онука: усі подробиці

22:52

РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти