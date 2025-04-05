Окупантів виводять з фронту: Братчук повідомив про серйозні проблеми в армії РФ

Ворожа піхота йде на штурми із завданням вижити, бо реалізувати плани командування РФ їй не вдається.

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Українські військові знищують велику кількість живої сили противника / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Братчук:

Росія шукає резерви для перекидання на фронт

Деякі підрозділи РФ вимушено виводять з фронту

Окупанти навряд чи будуть атакували Лиман

Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються підтягнути свої резерви із засіків на фронт. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, хоча піхотна компонента у ворога перевищує в декілька разів українську, йому вже довелося задіяти у боях ті резерви, які РФ не планувала.

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"Тобто ті частини, які сьогодні вводяться в бій, мають виконувати завдання продовження просування по тактичних локаціях, чого не відбувається. Тому що, по-перше, підготовка цих ресурсів не відповідає умовам проведення нинішніх сучасних боїв, а по-друге - чіткі оборонні дії ЗСУ призводять до величезних втрат Російської Федерації", - пояснив Братчук.

Хоча існує думка, нібито РФ вдається поповнювати свої втрати повністю, речник УДА переконує, що це не так. На усіх напрямках російська піхота, яку відправляють на штурмові дії не дає результату, а лише намагається вижити на полі бою.

"Лиманський напрямок у цьому плані досить-таки показовий. Три доби у ворога немає просування. А ті резерви, які вводяться в бій, не приносять бажаного результату. Ба більше, деякі підрозділи вже виводяться з фронту. Не тільки тому, що вони втомилися, а тому що не можуть воювати. У них немає бойових здібностей для цього", - зауважив він.

Тому, станом на зараз, навряд чи противник буде атакувати у лобову Лиман. В армії РФ на цьому напрямку є багато втрат.

Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські захисники мають значну перевагу над російськими військами завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Нещодавно ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ в районах Копанок, Греківки, Зеленої Долини, Новолюбівки, Ямполівки, Тернів і Колодязів. Українські захисники успішно відбили атаки, не допустивши погіршення тактичного положення.

Нагадаємо, Главред писав, що в НГУ повідомили, що окупаційні війська агресора Росії накопичують сили на Торецькому, Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворог систематично поповнює втрати, оскільки ліквідується багато солдатів.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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