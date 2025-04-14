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"Ескалації війни": Угорщина проти військових місій в Україні

Віталій Кірсанов
14 квітня 2025, 18:47
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Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.
Угорщина проти військових місій в Україні
Угорщина проти військових місій в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/szijjarto.peter.official, УНІАН

Що сказав Петер Сійярто:

  • Члени ЄС хочуть скликати зустріч міністрів в Україні в травні
  • Країни ЄС хочуть відправити військових радників для навчання українських солдатів
  • Угорщина дистанціювалася від цієї місії

Угорщина виступає проти проведення навчальних військових місій ЄС на території України. Також Будапешт не підтримує санкції щодо енергоімпорту з Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції після сьогоднішнього засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

"Вони (члени ЄС - ред.) хочуть скликати неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Україні в травні. Насамперед, вони хочуть збільшити вартість допомоги зброєю Україні до 40 мільярдів євро цього року, з яких найшвидше і першими буде відправлено Україні 2 мільйони боєприпасів, які наразі готуються на осінь. Нині ведеться вся підготовча робота, тому що поки що вони можуть зробити це тільки на добровільній основі, завдяки попередній відмові Угорщини", - розповів він.

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Сійярто підкреслив, що це не механізм обов'язкових платежів. Країни надаватимуть допомогу Україні тільки за бажанням.

Також глава МЗС Угорщини додав, що лідери країн ЄС хочуть відправити військових радників для навчання українських солдатів. Він заявив, що Будапешт проти того, щоб подібні місії проводилися на території України.

"Угорщина дистанціювалася від цієї місії, але це було фундаментальною умовою, що така місія, яка діє винятково за межами України, не повинна здійснюватися на території України військовими інструкторами ЄС. Для нас це червона лінія, і в жодному разі це не може бути реалізовано на території України, і ми не хочемо, щоб Європейський Союз спрямовував військових інструкторів або військових радників до Києва, тому що це несе в собі серйозний ризик подальшої ескалації війни в бік Європи", - сказав Сійярто.

Крім того, глава МЗС Угорщини нагадав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вимагав запровадити санкції на закупівлі енергоносіїв у Росії та ядерну промисловість. Сійярто підкреслив, що його країна виступає проти цього.

"Ми це не підтримаємо, тому що Євросоюз відстає на кілька годин, а американці ведуть прямі переговори з росіянами, президент США і президент Росії розмовляють один з одним телефоном, їхні головні представники їздять до столиць один одного", - пояснив він.

Сіярто додав, що жителі Угорщини платять найнижчі ціни на комунальні послуги в Європі. За його словами, Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України.

"Тому ми жодним чином не приймаємо, що угорський народ буде платити ціну цієї війни. Ми не дозволимо наповнити європейський і угорський сільськогосподарський ринок низькоякісними культурами з України, зараженими ГМО, ми не дозволимо угорським компаніям знищити угорських постачальників послуг низькоякісними послугами з України", - сказав глава МЗС Угорщини.

Введення контингенту в Україну - останні новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення безпекового контингенту європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Хто такий Петер Сійярто?

Петер Сійярто - угорський консервативний політик, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002 року, пише Вікіпедія.

Як і Орбан, Сійярто поширює євроскептицизм, а також російську пропаганду в питаннях щодо України та Грузії.

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