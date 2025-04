РФ збільшує запаси ракет: в ISW попередили про загрозу масштабного удару

Головне:

Країна-агресор Росія наростила атаки по Україні. Так, кількість ударів безпілотників зросла більш ніж на 50 відсотків з лютого 2025 року порівняно з січнем 2025 року. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що завдяки цим ударам РФ хоче отримати поступки від України під час поточних переговорів зі Сполученими Штатами.

За словами аналітиків, офіційний представник НАТО заявив 3 квітня, що Росія виробляє значну кількість ракет усередині країни та закуповує додаткові ракети у Північної Кореї, щоб збільшити запаси ракет у рамках підготовки до майбутніх масштабних ракетних ударів по Україні.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 4 квітня, в Кривому Розі прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували місто балістичною ракетою. Найменшому пораненому через атаку РФ по Кривому Рогу – 3 місяці. У медзакладах перебуває понад 30 людей.

Через кілька годин після удару балістичною ракетою Кривий Ріг атакували російські "Шахеди". У місті також прогриміли вибухи. У чотирьох місцях влучань російських дронів виникли пожежі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські обіцянки припинити агресію не відповідають реальності. Тому, на його думку, партнери повинні "натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати".

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.