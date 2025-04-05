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Угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою - Politico

Анна Косик
5 квітня 2025, 15:51
354
Україні знову доведеться пояснювати США, що деякі речі, які Штати вимагають в рамках угоди, не будуть реалізовані.
Угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою - Politico
На видобуток будь-яких копалин в Україні може знадобитися десятиліття / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Україна зацікавила Трампа корисними копалинами
  • Угода про надра перетворилась на політичну катастрофу

Україна спонукала президента США Дональда Трампа продовжувати підтримку Києва шляхом зацікавлення його в угоді про корисні копалини. Така тактика спрацювала.

Як пише Politico, Трамп і справді тепер зацікавлений в Україні, однак не через бажання забезпечити стабільний післявоєнний мир, а через можливість витягнути з країни багато грошей.

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"Але гамбіт із корисними копалинами перетворився на політичну катастрофу, і Україна може навіть не мати всіх тих ресурсів, які вона обіцяла (США- Главред). Крім того, видобуток будь-яких корисних копалин із землі обійдеться в мільярди і може зайняти десятиліття - це зовсім не так, як передбачав Трамп", - йдеться у статті.

Угода про корисні копалини перетворилась на екзистенційну проблему для України, адже нинішній проєкт суттєво підриває стратегічний баланс, обмежуючи регуляторну та податкову автономію України.

Угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою - Politico
Корисні копалини / Інфографіка: Главред

В нинішній ситуації Київ намагається делікатно підкоригувати запропоновану угоду, тому українській стороні доводиться заново пояснювати США, що потрібно змінити для підписання документа.

Угода про корисні копалини - останні новини

Нагадаємо, в ОП повідомили, що угода про корисні копалини перебуває на стадії узгодження у відповідних міністерствах. Україна наразі формує правові основи потенційної угоди, і цей процес координується Міністерствами економіки, фінансів і юстиції, щоб забезпечити доступ до світових ринків у сфері новітніх технологій і видобутку ресурсів.

Раніше, як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні допомагатиме юридична фірма під час підписання угоди зі США про корисні копалини.

Напередодні стало відомо, що українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво.

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Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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