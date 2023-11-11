Не по днях, а по годинах: на АЗС України рекордно зростають ціни на автогаз

В Україні за останні дні зросла і продовжує стрімко збільшуватися ціна на автогаз.

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На АЗС України рекордно зростають ціни на автогаз / колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські водії кожен день приходять в шок від нової ціни на автогаз. З 6 по 10 листопада ціна на "блакитне паливо" зросла на 1,65 грн. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

Відомо, що у вересні ціни на паливо підвищилися на 6,2%. Нацбанк прогнозує, що збільшуватися ціни будуть і в грудні цього року, поступово набираючи темп. Перша стабілізація вартості очікується на початку 2024 року, а ось головними причинами стрибка цін є зростання вартості нафти на світових ринках і повернення довоєнного податку на паливо в Україні.

Як подорожчав автогаз на АЗС України

Найбільше подорожчання спостерігається в мережі KLO. Там газ виріс в ціні на 3,2 грн (до 33,99). Найменше подорожчання спостерігається в мережі "Рур груп" і "Marshal" - на 50 копійок (до 34,5 грн і 32,5 грн). Однак на цих АЗС ціна і без того найвища в Україні.

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При цьому, в одній з найпопулярніших мереж ОККО ціна на автогаз за тиждень зросла на 1,61 грн - до 33,1 грн за літр. Також подорожчав автогаз і на WOG. Там вартість зросла на 1,43 грн - до 33, 41 грн за літр.

А ось в мережі АЗС групи "Приват" (ANP, Avias і т.д.) вартість пального зросла на 1,95 грн - до 32,69 грн за літр.

Мережа UPG, в свою чергу, пропонує своїм клієнтам автогаз по 32,6 грн за літр, що вже дорожче на 2,73 грн, ніж було на початку тижня.

Найнижча ціна на автогаз фіксується на Кіровоградщині. На АЗК Prime там автогаз продають по 29,9 грн за літр.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в листопаді і грудні ціни на бензин, дизельне паливо і автогаз будуть рости ще швидше, ніж у попередні місяці. Про це повідомив Національний банк України в Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

Також в Україні вартість найпопулярніших продуктів може збільшитися ще на 5-7% за останній місяць 2023 року. Про це розповів експерт Олег Пендзин.Член Економічного клубу прогнозує подорожчання м'яса, хліба, яєць і молочної продукції

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