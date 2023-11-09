В Україні знову підскочили ціни на газ: що сталося

Вартість "блакитного палива" в Україні в жовтні була на рівні 15 196 гривень за одну тисячу кубічних метрів без ПДВ (це на 2,3% більше, ніж було у вересні). Про це свідчать дані Міністерства економіки.
Як кажуть у відомстві, газ дорожчає четвертий місяць поспіль.
Ціна газу, як зазначають фахівці, з 2022 року змінювалася наступним чином:
- Березень - 29,391 грн / тисяча кубометрів;
- Квітень - 35,933 грн / тисяча кубометрів;
- Травень - 31,175 грн / тисяча кубометрів;
- Червень - 32,194 грн / тисяча кубометрів;
- Липень - 31,992 грн / тисяча кубометрів;
- серпень - 24,045 грн / тисяча кубометрів;
- вересень - 39,952 грн / тисяча кубометрів;
- жовтень - 38,295 грн / тисяча кубометрів;
- Листопад - 28 855,75 грн/тисяча кубометрів;
- Грудень - 26 199,24 грн / тисяча кубометрів;
- січень 2023 року - 23 723,43 грн/тисяча кубометрів;
- Лютий 2023 року - 20 727,73 грн/тисяча кубометрів;
- Березень 2023 року - 18 681 грн/тисяча кубометрів;
- Квітень 2023 14 382,34 грн/тисяча кубометрів;
- Травень 2023 - 11 164 грн/тисяча кубометрів;
- Червень 2023 - 10 743 грн/тисяча кубометрів;
- Липень 2023 року - 10 833 грн / тисяча кубометрів;
- серпень 2023 року - 12 500 грн / тисяча кубометрів;
- вересень 2023 року - 14 850 грн / тисяча кубометрів;
- жовтень 2023 року - 15 196 грн/тисяча кубометрів.
"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", — уточнили в Мінекономіки.
Комунальні тарифи в Україні
Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).
"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.
у Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.
За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.
З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.
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