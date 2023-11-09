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В Україні знову підскочили ціни на газ: що сталося

Дмитро Відоменко
9 листопада 2023, 11:29
Зміна тарифів у листопаді 2023 року має тенденцію у бік збільшення, кажуть у Мінекономіки.
Газ, квитанції
Як кажуть у Мінекономіки, газ дорожчає четвертий місяць поспіль / колаж Главред, фото УНІАН

Вартість "блакитного палива" в Україні в жовтні була на рівні 15 196 гривень за одну тисячу кубічних метрів без ПДВ (це на 2,3% більше, ніж було у вересні). Про це свідчать дані Міністерства економіки.

Як кажуть у відомстві, газ дорожчає четвертий місяць поспіль.

Ціна газу, як зазначають фахівці, з 2022 року змінювалася наступним чином:

відео дня
  • Березень - 29,391 грн / тисяча кубометрів;
  • Квітень - 35,933 грн / тисяча кубометрів;
  • Травень - 31,175 грн / тисяча кубометрів;
  • Червень - 32,194 грн / тисяча кубометрів;
  • Липень - 31,992 грн / тисяча кубометрів;
  • серпень - 24,045 грн / тисяча кубометрів;
  • вересень - 39,952 грн / тисяча кубометрів;
  • жовтень - 38,295 грн / тисяча кубометрів;
  • Листопад - 28 855,75 грн/тисяча кубометрів;
  • Грудень - 26 199,24 грн / тисяча кубометрів;
  • січень 2023 року - 23 723,43 грн/тисяча кубометрів;
  • Лютий 2023 року - 20 727,73 грн/тисяча кубометрів;
  • Березень 2023 року - 18 681 грн/тисяча кубометрів;
  • Квітень 2023 14 382,34 грн/тисяча кубометрів;
  • Травень 2023 - 11 164 грн/тисяча кубометрів;
  • Червень 2023 - 10 743 грн/тисяча кубометрів;
  • Липень 2023 року - 10 833 грн / тисяча кубометрів;
  • серпень 2023 року - 12 500 грн / тисяча кубометрів;
  • вересень 2023 року - 14 850 грн / тисяча кубометрів;
  • жовтень 2023 року - 15 196 грн/тисяча кубометрів.

"Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо справляння рентної плати за використання надр", — уточнили в Мінекономіки.

Комунальні тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

у Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.

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Минэкономики ціни на газ підвищення ціни на газ
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