Тарифи на комуналку: коли можуть подорожчати і як сильно доведеться розщедритися

Експерти прогнозують, що в 2024 році вартість комунальних послуг в Україні повинна піднятися на 50-70%.

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У 2024 році тарифи на комуналку, кажуть експерти, повинні збільшитися / колаж УНІАН

Аж до завершення опалювального сезону 2022/2023 тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться незмінними. Втім, експерти прогнозують, що в 2024 році вони повинні збільшитися. Зокрема, про це розповіла експерт з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко в коментарі "24 каналу".

Вона каже, що, згідно з рекомендацією США та інших західних фінансових донорів України, влада нашої країни повинна провести лібералізацію ринку комунальних послуг, позбавляючись від "ручного" регулювання цін.

Бойко каже, що тарифи на комуналку виглядатимуть приблизно так:

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Ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр;

вартість за холодну воду та електроенергію мала б зрости мінімум на 50%;

тарифи на теплову енергію і гарячу воду повинні були б подорожчати на 70-80%.

Але, каже Бойко, підвищення цін має врівноважуватися субсидіями для населення.

Як нагадують українські чиновники, в жовтні тарифи на електроенергію, воду і газ не будуть змінюватися. За світло українці платитимуть - 2,64 грн/кіловат-годину, ціна газу — 7,96 грн/кубометр. Крім цього, деяким українцям з 1 жовтня зменшать тариф на доставку газу.

Підвищення комунальних тарифів

Нагадаємо, що Денис Шмигаль пояснив, що буде з тарифами в Україні. Прем'єр-міністр повідомив, що з січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.

Українцям озвучили тариф на світло в жовтні. У жовтні українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні, сказав глава Міненерго. Тариф становить 2,64 грн за кіловат/годину.

Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці. В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала Електрика.

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