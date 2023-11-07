В Україні різко зростуть ціни на бензин та дизпаливо: причини

Ціни на пальне в Україні продовжать зростати до кінця поточного року.

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Ціни на пальне в Україні зростатимуть до кінця року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

НБУ прогнозує, що у листопаді та грудні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз будуть зростати ще швидше, ніж у попередні місяці. Про це повідомив Національний банк України у Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

За даними звіту, у вересні ціни на паливо підвищилися на 6,2%. Нацбанк прогнозує, що тренд збільшення цін на бензин, дизельне паливо та автогаз продовжиться у листопаді та грудні цього року, набираючи темпу.

За даними НБУ, у першому кварталі 2024 року очікується стабілізація цін на пальне в Україні завдяки зниженню світових цін на нафту.

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Головні причини цього росту цін, на думку Нацбанку, полягають у збільшенні цін на нафту на світових ринках та введенні з 1 липня 2023 року довоєнних податків на пальне в Україні.

Ціни на пальне в Україні

На даний момент середня ціна бензину А-95 в Україні становить 55,47 гривень за літр, дизельного палива - 55,80 гривень за літр, а автогазу - 31,01 гривень за літр.

Найдешевше заправити авто бензином А-95 можна в Київській області - 54,65 гривень за літр. Щодо дизельного палива, найнижчі ціни спостерігаються в Київській та Закарпатській областях, де воно коштує в середньому 55,07 гривень та 55,08 гривень за літр відповідно. Щодо автогазу, його ціна вже перевищила 30 гривень за літр у всіх областях.

Вплив протестів польських далекобійників на ціни

Крім того, виникли проблеми з постачанням пального з Польщі, де бензовозам та газовозам доводиться стояти у чергах на кордоні. Польські перевізники, обурені "нечесними" умовами, які стали невигідними для них через війну в Україні. Поляки стверджують, що умови, в яких працюють їхні українські перевізники, призводять до збитків для власних далекобійників. Страйк може тривати до двох місяців.

"Учора почався страйк польських перевізників, які заблокували пункти пропуску на кордоні та українські бензовози на них. Це потужний напрямок поставок. Дефіциту, звісно, не буде, але прогноз щодо дизеля не найкращий", - сказав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Страйкуючи, польські перевізники вимагають від влади покращити ситуацію та встановити більш справедливі умови для усіх учасників ринку перевезень.

Ця ситуація може призвести до подальшого зростання цін на пальне, зокрема на дизельне паливо, яке є необхідним для роботи генераторів в разі можливих відключень енергії через ракетні атаки.

Нагадаємо, деякі з перевізників, які приєдналися до страйку, раніше здійснювали головні обсяги перевезень в Білорусі та Росії. Тому не виключено, що за цими протестами може стояти вплив країни-агресора, оскільки блокування транзиту і обмеження зовнішньоторговельного потенціалу України в умовах війни дуже вигідні для РФ.

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