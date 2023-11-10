В Україні накрутять ціни на 4 продукти: що значно подорожчає до кінця року

До кінця року в Україні очікується зростання цін на 4 популярні продукти. Главред розповість, що подорожчає в найближчий місяць.

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В Україні накрутять ціни на 4 продукти / колаж: Гларвед, фото: УНІАН, pexels

Вартість найпопулярніших продуктів в Україні може збільшитися ще на 5-7% За останній місяць 2023 року. Про це розповів експерт Олег Пендзин.

Які продукти подорожчають до кінця року

Член Економічного клубу прогнозує подорожчання м'яса, хліба, яєць і молочної продукції. Зростання цін пов'язане зі значним скороченням виробництва під час війни, вартістю енергоносіїв та підвищенням собівартості виробництва, зокрема - корму для тварин.

На скільки зростуть ціни

В Україні, в першу чергу, буде дорожчати м'ясо і молочні продукти. Останні за 3 крайні місяці зросли в ціні на 16% і це не кінець. Вже зараз молочна продукція в Україні набагато дорожча, ніж в тій же сусідній Польщі.

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Також виростуть в ціні і яйця. Незважаючи на те, що в 2023 році цей продукт подорожчав на 23%, до кінця року очікується зростання вартості ще на 5-7%. Тобто, якщо зараз десяток яєць в середньому коштує близько 55 грн, до кінця року він буде коштувати 58-59 грн.

І, звичайно, хліб. До кінця року зростання цін на цей продукт не буде катастрофічним, проте воно все ж відбудеться. Хліб подорожчає на 1%, тобто ціна зміниться менше, ніж на гривню.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в листопаді і грудні ціни на бензин, дизельне паливо і автогаз зростатимуть ще швидше, ніж у попередні місяці. Про це повідомив Національний банк України в Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.

Також, зниження вартості яєць українцям радять не чекати вже до весни, попереджає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. За найбільш песимістичними прогнозами, ціни на яйця взимку можуть повернутися до рекордного рівня минулого року - 75 грн за десяток.

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