Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 24 ОМБр імені короля Данила

Що сказав Андрій Юсов:

Росіяни використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів

Захоплення Одеської та Миколаївської областей - дезінформаційна кампанія

До моменту реальних переговорів про завершення війни росіяни утримуватимуть високі темпи наступу на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новости.LIVE.

Головна мета росіян до переговорів - продемонструвати, що вони контролюють якомога більше території. Для цього вони, зокрема, використовують тактику фейкових захоплень населених пунктів, пояснив Юсов.

"І ця історія про "прапороносців", яких відправляють тільки з однією метою забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати, і в принципі, на цьому їхня місія закінчується", - зазначив представник ГУР.

Також Юсов прокоментував відео з російського генштабу, де Одеська та Миколаївська області позначені як територія РФ. Він зазначив, що це показовий жест і дезінформаційна кампанія.

Сценарій закінчення війни: думка експерта

Дипломат, голова Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що наразі відбуваються важливі події, здатні вплинути на можливі сценарії завершення війни.

Він нагадав, що нещодавно з'явилася дуже обнадійлива інформація: Україна отримує дедалі потужніші засоби для нанесення ударів по глибокому тилу Росії.

На його думку, якщо вдасться запустити серійне виробництво ракет "Фламінго" і почати їхнє активне використання, то вже за кілька місяців російську оборонну промисловість може бути фактично знищено - від неї "залишиться лише жалюгідна подоба і спогади".

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн провели переговори, результатом яких стали стратегічні домовленості щодо надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечено, хоча точну кількість поки що не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як у небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні гарантії безпеки для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобування, аналітичне опрацювання, обробку та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

