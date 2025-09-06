У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

Маркус Зедер виступив проти того, щоб Німеччина відправляла своїх військових в Україну.

У Німеччині мало працевлаштованих українців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Бундесвер не готовий до розміщення військ НАТО в Україні

У Німеччині мало працевлаштованих українців

Німеччина має розглянути можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб вони допомогли забезпечити безпеку у своїй країні. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер в інтерв'ю виданню Rheinische Post.

"Миру поки що не видно. Тому цілком законно розглядати можливість повернення працездатних українців на батьківщину, щоб забезпечити безпеку у власній країні", - сказав політик. відео дня

Водночас він виступив проти того, щоб Німеччина відправляла своїх військових в Україну, мовляв, Росія на це не погодиться.

"Мені важко уявити розміщення там (в Україні, - ред.) війська НАТО. Росія ніколи б на це не погодилася. Це було б передвісником вступу України до НАТО. Крім того, Бундесвер не готовий до цього. Він перевантажений до межі, як фінансово, так і кадрово", - зазначив Зедер.

Він також розкритикував наявну систему державної соціальної допомоги в Німеччині, через яку, за його словами, там "значно нижча частка працевлаштованих українців порівняно з іншими європейськими країнами".

"Це необхідно терміново змінити - і не тільки для новоприбулих українців", - підкреслив політик.

