Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

"Коаліції охочих" вдалось домовитися про комплексні гарантії безпеки для України, включно з присутністю іноземних військ, зазначив Зеленський.

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які гарантії безпеки отримає Україна

Скільки країн погодились ввести миротворців до України

Який ультиматум видав Трамп для Словаччини та Угорщини

4 вересня 2025 року в Парижі відбулася спільна пресконференція Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, яка завершила масштабну зустріч "Коаліції охочих". Було досягнути стратегічних домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

Главред зібрав головні заяви лідерів України та Франції за підсумками переговорів.

Які втрати РФ у війні

Президент Франції Макрон повідомив, що Росія прийняла пропозицію президента Трампа про безумовне припинення вогню в Аль-Ріаді 11 березня. Проте з того часу Москва лише посилила свої фальшиві вимоги та інсценовані переговори, намагаючись виграти час і вперто утримуючись за ревізіоністські та імперіалістичні цілі, які не підлягають погодженню.

За його словами Росія продовжує це божевілля постійної війни, збільшуючи атаки на українське цивільне населення, як показують останні дні та тижні, завдаючи значних неприпустимих втрат і використовуючи війська з інших країн лише для того, щоб отримати кілька додаткових квадратних кілометрів території.

"Ціною незвичайних втрат Росія втратила понад мільйон солдатів в цих зусиллях, для цього щоб зайвати менше 1% території України з листопада 2022 року. Мета нашого раунду було розкласти фактори переговорів у правильній послідовності", - сказав Макрон.

/ Фото: скріншот

Які гарантії безпеки отримає Україна

Макрон окреслив ключові принципи гарантій безпеки для України. По-перше, жодних обмежень для української армії — ні щодо її складу, ні щодо масштабів чи спроможностей. Також планується надати Україні можливість відновити армію, щоб вона могла стратегічно стримувати будь-яку потенційну агресію. Для цього були залучені внески від усіх країн.

Другий аспект — це сили гарантування безпеки.

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", - зазначив президент Франції.

Він додав, що ця місія не має на меті вести війну проти Росії. Її завдання — гарантувати мир і чітко послати стратегічний сигнал.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон.

/ Інфографіка: Главред

Макрон пригрозив Росії санкціями

Макрон підкреслив, що якщо Росія і надалі уникатиме конкретних мирних переговорів, то разом із США будуть запроваджені додаткові санкції як відповідь на відмову Москви. Саме в такому контексті це обговорювалося під час розмови з президентом Трампом.

"Ми стоїмо справедливий мир. І не може бути компенсації за агресію, за порушенням міжнародного права. Це є прелюдією до новіших війн", - вказує він.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський про візит Путіна до Китаю

Російський лідер Володимир Путін може сприймати зустріч із керівником Китаю Сі Цзіньпіном як своєрідне "погодження" для продовження війни в Україні.

Зеленський зазначив, що після цієї зустрічі в Китаї склалося "дуже специфічне враження". Очевидно, Путін намагатиметься використати її як "ніби дозвіл" продовжувати війну.

"Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша принципово. Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки та для тих, хто торгує з Росією", - сказав президент.

Новий формат ППО для України

Президент Володимир Зеленський розповів про рамкові гарантії безпеки для України, погоджені 26 країнами коаліції охочих. На брифінгу в Парижі він зазначив, що це передбачає сильну українську армію, розвиток збройного виробництва в Україні та Європі, програми закупівлі дефіцитної зброї, зокрема ППО, у США, а також рух до членства в Євросоюзі.

До гарантій також входить заборона на скорочення чисельності армії України, а партнери погодили присутність іноземних військ на українській території.

"Поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми уже ділимось між собою. Ми розуміємо кількість тих, хто вже погодився", – сказав президент.

/ Фото: скріншот

Обговорюється також "бекстоп" США. Зеленський зазначив, що поки формат їх участі остаточно не визначений, проте деякі елементи вже зрозумілі.

Щодо ППО розглядають новий формат, і якщо президент Дональд Трамп його схвалить, деталі будуть оприлюднені.

Зеленський відповів Путіну на пропозицію переговорів у Москві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія робить усе можливе, щоб відкласти зустріч лідерів.

За його словами, американські партнери передали, що Путін запросив його до Москви, що, на думку Зеленського, виглядає як спосіб уникнути проведення зустрічі.

"Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що переговори такого рівня повинні завершуватися конкретним результатом, бажано припиненням війни.

Про що вдалось домовитись з Трампом

Після конференції європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в найближчі тижні буде чітко визначено внесок США у гарантії безпеки для України.

"Ми провели телефонну розмову з Трампом. Висновки наступні: в найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цій коаліції (охочих — ред.)… Ми фіналізуємо в найближчі тижні внесок Америки", — зазначив президент Франції.

/ Фото: Офіс президента України

Він зазначив, що під час переговорів обговорювалися внески європейських, азійських та тихоокеанських країн, а також Канади.

Макрон додав, що були визначені перші та вторинні зобов’язання для припинення війни, і ці домовленості були погоджені з президентом Трампом.

Скільки військових країн Заходу буде в Україні для забезпечення гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечена, хоча точну кількість поки не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як в небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Макрон натякнув на новий формат переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступним етапом врегулювання конфлікту можуть стати прямі переговори між лідерами України та Росії за участю США.

"Ми координуємо наші дії щодо санкцій, щоб бути більш ефективними та припинити роботу військової машини Росії. Ми обговорювали це з президентом Трампом. Наступні етапи прості", — зазначив Макрон.

За його словами, планується організувати двосторонню зустріч президентів України та Росії, а також тристоронній формат за участю президента США для просування мирного врегулювання конфлікту.

/ Фото: скріншот

Ультиматум Трампа для Угорщини та Словаччини

Трамп під час онлайн-зустрічі "коаліції охочих" тиснув на європейських лідерів через російську нафту. Під час онлайн-зустрічі "коаліції охочих" Трамп закликав європейських лідерів припинити купівлю російської нафти, яка фінансує війну, зазначивши, що за рік Росія отримала 1,1 млрд євро від продажу палива ЄС. Він також підкреслив необхідність економічного тиску на Китай через фінансування військових дій Росії.

"Трамп у сьогоднішній розмові відкрито сказав, що Угорщина та Словаччина допомагають військовій машині РФ, купуючи російську нафту, і це потрібно зупиняти... Радий, що сьогодні США абсолютно відкрито говорять про те, що ці країни допомагають російській машині війни", — повідомив президент України Зеленський.

/ Інфографіка: Главред

Зеленський додав, що коли Росія атакувала українську енергетику, а Україна відповідала ударами по російській, саме ці дві країни скаржилися Трампу на дії України.

"Тому Україна знайшла такий вид санкцій", - додав Зеленський.

Чи можливе повторення Будапештського меморандуму або Мінських угод

Президент Зеленський висловився щодо запобігання повторенню ситуації з Будапештським меморандумом.

За його словами, всі партнери усвідомлюють необхідність надання гарантій безпеки Україні через голосування на рівні парламентів. Він підкреслив, що повторення подібної помилки неприпустиме, і домовленості про безпеку мають бути закріплені законодавчо.

"Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить потрібно, щоб вони голосувалися в парламентах тих чи інших країн", – заявив він.

