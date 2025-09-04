Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

Юрій Берендій
4 вересня 2025, 17:57оновлено 4 вересня, 18:43
590
"Коаліції охочих" вдалось домовитися про комплексні гарантії безпеки для України, включно з присутністю іноземних військ, зазначив Зеленський.
Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни
Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Які гарантії безпеки отримає Україна
  • Скільки країн погодились ввести миротворців до України
  • Який ультиматум видав Трамп для Словаччини та Угорщини

4 вересня 2025 року в Парижі відбулася спільна пресконференція Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона, яка завершила масштабну зустріч "Коаліції охочих". Було досягнути стратегічних домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

Главред зібрав головні заяви лідерів України та Франції за підсумками переговорів.

відео дня

Які втрати РФ у війні

Президент Франції Макрон повідомив, що Росія прийняла пропозицію президента Трампа про безумовне припинення вогню в Аль-Ріаді 11 березня. Проте з того часу Москва лише посилила свої фальшиві вимоги та інсценовані переговори, намагаючись виграти час і вперто утримуючись за ревізіоністські та імперіалістичні цілі, які не підлягають погодженню.

За його словами Росія продовжує це божевілля постійної війни, збільшуючи атаки на українське цивільне населення, як показують останні дні та тижні, завдаючи значних неприпустимих втрат і використовуючи війська з інших країн лише для того, щоб отримати кілька додаткових квадратних кілометрів території.

"Ціною незвичайних втрат Росія втратила понад мільйон солдатів в цих зусиллях, для цього щоб зайвати менше 1% території України з листопада 2022 року. Мета нашого раунду було розкласти фактори переговорів у правильній послідовності", - сказав Макрон.

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни
/ Фото: скріншот

Які гарантії безпеки отримає Україна

Макрон окреслив ключові принципи гарантій безпеки для України. По-перше, жодних обмежень для української армії — ні щодо її складу, ні щодо масштабів чи спроможностей. Також планується надати Україні можливість відновити армію, щоб вона могла стратегічно стримувати будь-яку потенційну агресію. Для цього були залучені внески від усіх країн.

Другий аспект — це сили гарантування безпеки.

"Ці 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну як силу гарантії або бути присутніми на землі, на морі або в повітрі, щоб забезпечити підтримку української території і самої України наступного дня після припинення вогню або встановлення миру", - зазначив президент Франції.

Він додав, що ця місія не має на меті вести війну проти Росії. Її завдання — гарантувати мир і чітко послати стратегічний сигнал.

"Розгортання відбуватиметься в умовах припинення вогню, не на лінії фронту, а в географічних зонах, які зараз визначаються. Мета полягає в тому, щоб запобігти будь-якій новій масштабній агресії і забезпечити явне залучення цих 26 держав до довгострокової безпеки України", - сказав Макрон.

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни
/ Інфографіка: Главред

Макрон пригрозив Росії санкціями

Макрон підкреслив, що якщо Росія і надалі уникатиме конкретних мирних переговорів, то разом із США будуть запроваджені додаткові санкції як відповідь на відмову Москви. Саме в такому контексті це обговорювалося під час розмови з президентом Трампом.

"Ми стоїмо справедливий мир. І не може бути компенсації за агресію, за порушенням міжнародного права. Це є прелюдією до новіших війн", - вказує він.

санкции
/ Інфографіка: Главред

Зеленський про візит Путіна до Китаю

Російський лідер Володимир Путін може сприймати зустріч із керівником Китаю Сі Цзіньпіном як своєрідне "погодження" для продовження війни в Україні.

Зеленський зазначив, що після цієї зустрічі в Китаї склалося "дуже специфічне враження". Очевидно, Путін намагатиметься використати її як "ніби дозвіл" продовжувати війну.

"Та й загалом своєю поведінкою Путін намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша принципово. Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки та для тих, хто торгує з Росією", - сказав президент.

Новий формат ППО для України

Президент Володимир Зеленський розповів про рамкові гарантії безпеки для України, погоджені 26 країнами коаліції охочих. На брифінгу в Парижі він зазначив, що це передбачає сильну українську армію, розвиток збройного виробництва в Україні та Європі, програми закупівлі дефіцитної зброї, зокрема ППО, у США, а також рух до членства в Євросоюзі.

До гарантій також входить заборона на скорочення чисельності армії України, а партнери погодили присутність іноземних військ на українській території.

"Поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми уже ділимось між собою. Ми розуміємо кількість тих, хто вже погодився", – сказав президент.

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни
/ Фото: скріншот

Обговорюється також "бекстоп" США. Зеленський зазначив, що поки формат їх участі остаточно не визначений, проте деякі елементи вже зрозумілі.

Щодо ППО розглядають новий формат, і якщо президент Дональд Трамп його схвалить, деталі будуть оприлюднені.

Зеленський відповів Путіну на пропозицію переговорів у Москві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія робить усе можливе, щоб відкласти зустріч лідерів.

За його словами, американські партнери передали, що Путін запросив його до Москви, що, на думку Зеленського, виглядає як спосіб уникнути проведення зустрічі.

"Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що переговори такого рівня повинні завершуватися конкретним результатом, бажано припиненням війни.

Про що вдалось домовитись з Трампом

Після конференції європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в найближчі тижні буде чітко визначено внесок США у гарантії безпеки для України.

"Ми провели телефонну розмову з Трампом. Висновки наступні: в найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цій коаліції (охочих — ред.)… Ми фіналізуємо в найближчі тижні внесок Америки", — зазначив президент Франції.

Трамп, Зеленский
/ Фото: Офіс президента України

Він зазначив, що під час переговорів обговорювалися внески європейських, азійських та тихоокеанських країн, а також Канади.

Макрон додав, що були визначені перші та вторинні зобов’язання для припинення війни, і ці домовленості були погоджені з президентом Трампом.

Скільки військових країн Заходу буде в Україні для забезпечення гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові країн-партнерів будуть залучені до гарантій безпеки України, і вже є приблизне розуміння кількості тих, хто погодився. Він зазначив, що присутність партнерських військ буде забезпечена, хоча точну кількість поки не готовий озвучувати, проте орієнтовні дані вже відомі.

"І присутність, як я сказав, вона різна, вона як в небі, на морі, так і на землі", - сказав Зеленський.

Макрон натякнув на новий формат переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступним етапом врегулювання конфлікту можуть стати прямі переговори між лідерами України та Росії за участю США.

"Ми координуємо наші дії щодо санкцій, щоб бути більш ефективними та припинити роботу військової машини Росії. Ми обговорювали це з президентом Трампом. Наступні етапи прості", — зазначив Макрон.

За його словами, планується організувати двосторонню зустріч президентів України та Росії, а також тристоронній формат за участю президента США для просування мирного врегулювання конфлікту.

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни
/ Фото: скріншот

Ультиматум Трампа для Угорщини та Словаччини

Трамп під час онлайн-зустрічі "коаліції охочих" тиснув на європейських лідерів через російську нафту. Під час онлайн-зустрічі "коаліції охочих" Трамп закликав європейських лідерів припинити купівлю російської нафти, яка фінансує війну, зазначивши, що за рік Росія отримала 1,1 млрд євро від продажу палива ЄС. Він також підкреслив необхідність економічного тиску на Китай через фінансування військових дій Росії.

"Трамп у сьогоднішній розмові відкрито сказав, що Угорщина та Словаччина допомагають військовій машині РФ, купуючи російську нафту, і це потрібно зупиняти... Радий, що сьогодні США абсолютно відкрито говорять про те, що ці країни допомагають російській машині війни", — повідомив президент України Зеленський.

нефтепровод
/ Інфографіка: Главред

Зеленський додав, що коли Росія атакувала українську енергетику, а Україна відповідала ударами по російській, саме ці дві країни скаржилися Трампу на дії України.

"Тому Україна знайшла такий вид санкцій", - додав Зеленський.

Чи можливе повторення Будапештського меморандуму або Мінських угод

Президент Зеленський висловився щодо запобігання повторенню ситуації з Будапештським меморандумом.

За його словами, всі партнери усвідомлюють необхідність надання гарантій безпеки Україні через голосування на рівні парламентів. Він підкреслив, що повторення подібної помилки неприпустиме, і домовленості про безпеку мають бути закріплені законодавчо.

"Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди. Тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, а значить потрібно, щоб вони голосувалися в парламентах тих чи інших країн", – заявив він.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:58Політика
"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

18:36Україна
Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Сховалася у всіх на очах - де в Україні знаходиться своя Статуя Свободи

Останні новини

19:08

Як насправді з'явилися камені та коштовності

18:58

Розгортання європейських сил в Україні: Макрон назвав, скільки країн візьме участь

18:43

Жінки домовляться: Єфросиніна розкрила, де знову зустрінеться з Соловій

18:42

Медведєв накинувся на Британію і пригрозив відібрати "додаткові території" України

18:36

"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
17:57

Офіційно розкрито деталі гарантій безпеки для України - чого чекати після війни

17:45

Дуже погана прикмета: що не можна носити в день церковного свята 5 вересня

17:33

Стало відомо, хто замінить Анджеліну Джолі в новій "Ларі Крофт"

17:27

В Порошенка не мають права вказувати Мадяру та Вересу, як воювати, - військові вимагають вибачення від нардепа "Євросолідарності" Синютки

Реклама
17:01

"Коаліція охочих" готує сюрприз Путіну: яку зброю отримає Україна

16:57

Долар та євро різко втратили позиції: новий курс валют на 5 вересня

16:34

РФ завдала вбивчого удару на Чернігівцині - ракета влупила по цивільних

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

16:05

"Венсдей" 2 сезон: шокуючі смерті в новому сезоні серіалу на Netflix

15:28

800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

Реклама
15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

14:57

Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

14:41

Популярний міф розвіяно: чи можна зекономити паливо на нейтральній передачіВідео

14:22

Україна може підірвати "ямальський хрест": прогноз далекобійних ударів по РФ

14:20

Більше такою не побачимо: Горбунов похвалився архівним знімком Тіни Кароль

13:58

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

13:54

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

13:14

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

12:47

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:46

"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

12:42

Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

12:41

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

12:29

1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

12:14

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": трейлер фільму "Малевич" новини компанії

12:12

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією "Випробувальний термін"

12:05

Пахне бажанням сподобатися: Вакарчук різко висловився про Klavdia Petrivna

Реклама
11:57

Ретроградний Уран усе змінить: чотири знаки зодіаку на порозі переломного моменту

11:53

Гороскоп на завтра 5 вересня: Левам - поїздка, Водоліям - крадіжка

11:53

Чому 5 вересня не можна займатися брудною і важкою працею: яке свято

11:52

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

11:50

Доленосне місячне затемнення 7 вересня 2025 року: хто стане головним щасливчикомВідео

11:48

Багато хто робить фатальну помилку: розкрито хитрий фокус, як правильно зберігати цибулюВідео

10:59

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

10:55

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

10:51

Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: деталі

10:45

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти