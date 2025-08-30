'Можливо, ми щось зробимо': Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

Президент США заявив, що Вашингтон більше не витрачає кошти на війну в Україні.

В Україні не буде американських військових / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/USarmy

Ключові тези Трампа:

Військ США в рамках гарантій безпеки в Україні не буде

Гарантії безпеки для України необхідні, але реалізовувати їх має Європа

США більше не витрачають кошти на війну в Україні

Американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Daily Caller.

На запитання журналістки про те, чи будуть американські військові в Україні після закінчення бойових дій, Трамп однозначно відповів "ні". Водночас він не виключив, що США можуть допомагати європейським державам у забезпеченні гарантій безпеки для України, зокрема надавати повітряну підтримку.

"Можливо, ми щось зробимо... Якби я міг це зупинити (війну в Україні - Главред) та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", - сказав Трамп.

Президент також підкреслив, що гарантії безпеки для України є необхідними, але забезпечувати їх повинна Європа.

"Я не думаю, що це (війну в Україні - Главред) можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо направляти туди війська чи чогось іще. Але якщо ми зможемо допомогти Європі, то, знаєте, вони будуть там. Вони хочуть, хочуть, щоб усе було врегульовано, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити", - зазначив американський лідер.

Гарантії для України / Інфографіка: Главред

Допомога Україні

Крім цього, глава Білого дому заявив, що США більше не витрачають кошти на війну в Україні. За його словами, тепер військову техніку для Києва закуповує НАТО.

Також Трамп стверджує, що раніше Вашингтон витрачав сотні мільярдів доларів на підтримку України, проте тепер він домігся, щоб витрати на оборону країн НАТО збільшили до 5% ВВП.

"Тепер ми продаємо обладнання НАТО. Я домігся того, що їхні (витрати збільшилися з 2% до 5% - Главред). Ніхто не думав, що це можливо. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо гроші на війну. У цьому і полягає різниця", - наголосив президент США.

Які гарантії безпеки може отримати Київ

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що Захід не надасть Україні гарантії безпеки, які передбачають спільну військову участь. Він підкреслив, що нейтральний статус теж не є абсолютним захистом.

"Насамперед для нас важлива зброя. Також якщо вдасться реалізувати ідею про європейський військовий контингент, це буде великий крок уперед. Навіть за всієї символічності. А присутність європейців буде символічною - можливо, 60 тисяч осіб, тобто це не ті війська, які можуть стримувати російський напад. Але їхня присутність на території України означатиме: якщо Росія нападе, вона може вступити у війну з країнами НАТО. Усе це буде серйозним кроком уперед у підвищенні рівня безпеки України в політичному сенсі, не військовому. У військовому - постачання зброї стримування Україні", - сказав Фесенко.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Нагадаємо, що США разом із європейськими партнерами працюють над пакетом гарантій безпеки для України. Вони можуть включати розвідувальні можливості, системи управління та підтримку протиповітряної оборони. Водночас, за оцінками аналітиків ISW, Росія навряд чи погодиться на такі домовленості.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що гарантії безпеки мають бути чіткими, юридично обов’язковими та ефективними. Вони повинні реально захищати Україну від потенційних загроз і забезпечувати стабільність у регіоні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із міжнародними партнерами готує письмову конфігурацію гарантій безпеки, яку планують представити наступного тижня.

Як повідомляв Главред, європейські військові керівники обговорюють конкретні кроки щодо гарантій безпеки для України. Серед варіантів - розгортання американських винищувачів F-35 у Румунії, де НАТО вже будує найбільшу авіабазу в Європі.

Про джерело: The Daily Caller The Daily Caller — це правий новинний та аналітичний вебсайт, розташований у Вашингтоні, округ Колумбія. Його заснували політичний коментатор Такер Карлсон та політичний радник Ніл Патель у 2010 році. Сайт було запущено як "консервативну відповідь на The Huffington Post" і вже до 2012 року він збільшив свою аудиторію вчетверо та став прибутковим, перевершивши кілька конкурентів до 2013 року. У 2020 році The New York Times назвала The Daily Caller "піонером в онлайн-консервативній журналістиці". The Daily Caller є також членом прес-пулу Білого дому

