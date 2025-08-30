Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Можливо, ми щось зробимо": Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

Руслана Заклінська
30 серпня 2025, 22:16
259
Президент США заявив, що Вашингтон більше не витрачає кошти на війну в Україні.
'Можливо, ми щось зробимо': Трамп заговорив про гарантії безпеки для України
В Україні не буде американських військових / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/USarmy

Ключові тези Трампа:

  • Військ США в рамках гарантій безпеки в Україні не буде
  • Гарантії безпеки для України необхідні, але реалізовувати їх має Європа
  • США більше не витрачають кошти на війну в Україні

Американських військ в Україні в рамках гарантій безпеки не буде. Забезпечувати військову присутність на території України буде Європа, але за підтримки Вашингтона. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Daily Caller.

На запитання журналістки про те, чи будуть американські військові в Україні після закінчення бойових дій, Трамп однозначно відповів "ні". Водночас він не виключив, що США можуть допомагати європейським державам у забезпеченні гарантій безпеки для України, зокрема надавати повітряну підтримку.

відео дня

"Можливо, ми щось зробимо... Якби я міг це зупинити (війну в Україні - Главред) та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити", - сказав Трамп.

Президент також підкреслив, що гарантії безпеки для України є необхідними, але забезпечувати їх повинна Європа.

"Я не думаю, що це (війну в Україні - Главред) можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо направляти туди війська чи чогось іще. Але якщо ми зможемо допомогти Європі, то, знаєте, вони будуть там. Вони хочуть, хочуть, щоб усе було врегульовано, але якщо ми можемо їм допомогти, я готовий це зробити", - зазначив американський лідер.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії для України / Інфографіка: Главред

Допомога Україні

Крім цього, глава Білого дому заявив, що США більше не витрачають кошти на війну в Україні. За його словами, тепер військову техніку для Києва закуповує НАТО.

Також Трамп стверджує, що раніше Вашингтон витрачав сотні мільярдів доларів на підтримку України, проте тепер він домігся, щоб витрати на оборону країн НАТО збільшили до 5% ВВП.

"Тепер ми продаємо обладнання НАТО. Я домігся того, що їхні (витрати збільшилися з 2% до 5% - Главред). Ніхто не думав, що це можливо. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Ми продаємо його НАТО. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо гроші на війну. У цьому і полягає різниця", - наголосив президент США.

Які гарантії безпеки може отримати Київ

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що Захід не надасть Україні гарантії безпеки, які передбачають спільну військову участь. Він підкреслив, що нейтральний статус теж не є абсолютним захистом.

"Насамперед для нас важлива зброя. Також якщо вдасться реалізувати ідею про європейський військовий контингент, це буде великий крок уперед. Навіть за всієї символічності. А присутність європейців буде символічною - можливо, 60 тисяч осіб, тобто це не ті війська, які можуть стримувати російський напад. Але їхня присутність на території України означатиме: якщо Росія нападе, вона може вступити у війну з країнами НАТО. Усе це буде серйозним кроком уперед у підвищенні рівня безпеки України в політичному сенсі, не військовому. У військовому - постачання зброї стримування Україні", - сказав Фесенко.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Нагадаємо, що США разом із європейськими партнерами працюють над пакетом гарантій безпеки для України. Вони можуть включати розвідувальні можливості, системи управління та підтримку протиповітряної оборони. Водночас, за оцінками аналітиків ISW, Росія навряд чи погодиться на такі домовленості.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що гарантії безпеки мають бути чіткими, юридично обов’язковими та ефективними. Вони повинні реально захищати Україну від потенційних загроз і забезпечувати стабільність у регіоні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із міжнародними партнерами готує письмову конфігурацію гарантій безпеки, яку планують представити наступного тижня.

Як повідомляв Главред, європейські військові керівники обговорюють конкретні кроки щодо гарантій безпеки для України. Серед варіантів - розгортання американських винищувачів F-35 у Румунії, де НАТО вже будує найбільшу авіабазу в Європі.

Читайте також:

Про джерело: The Daily Caller

The Daily Caller — це правий новинний та аналітичний вебсайт, розташований у Вашингтоні, округ Колумбія. Його заснували політичний коментатор Такер Карлсон та політичний радник Ніл Патель у 2010 році.

Сайт було запущено як "консервативну відповідь на The Huffington Post" і вже до 2012 року він збільшив свою аудиторію вчетверо та став прибутковим, перевершивши кілька конкурентів до 2013 року. У 2020 році The New York Times назвала The Daily Caller "піонером в онлайн-консервативній журналістиці". The Daily Caller є також членом прес-пулу Білого дому

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Можливо, ми щось зробимо": Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

"Можливо, ми щось зробимо": Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

22:16Війна
"Росіян відкинули": сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська

"Росіян відкинули": сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська

21:27Фронт
WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

20:31Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Пролунали перші вибухи: летить купа Шахедів, РФ підняла у повітря авіацію

Гороскоп Таро на вересень 2025: Ракам – нова мета, Левам – гроші, Дівам – приз

Гороскоп Таро на вересень 2025: Ракам – нова мета, Левам – гроші, Дівам – приз

Китайський гороскоп на завтра 31 серпня: Кроликам - розчарування, Драконам - сварки

Китайський гороскоп на завтра 31 серпня: Кроликам - розчарування, Драконам - сварки

"Сприймається як серйозна проблема": Буданов - про військові навчання в Білорусі

"Сприймається як серйозна проблема": Буданов - про військові навчання в Білорусі

Крістіна Орбакайте пішла проти Галкіна і Пугачової - причина

Крістіна Орбакайте пішла проти Галкіна і Пугачової - причина

Останні новини

22:51

"Джессі в надійних руках": собаку, який втратив господаря після обстрілу Києва, прихистили

22:16

"Можливо, ми щось зробимо": Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

21:38

Вода універсальний розчинник – чому не всі речовини розчиняються

21:27

"Росіян відкинули": сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська

21:24

Галкін показав молоду і щасливу Пугачову: який у неї вигляд

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
21:18

Логотип Ferrari означає не те, що думає більшість: в чому секрет "гарцюючого коня"

20:31

WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

20:23

Негода повертається: названо області, де будуть грозові дощі

19:48

Трамп раптово засумнівався в можливості двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського

Реклама
19:43

В Одеській області в ДТП потрапив мер міста Рені: його мати загинула

19:24

Захід відправить в Україну менше іноземних військових через Путіна - ЗМІ

19:15

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжкаВідео

19:10

Голий король у Білому доміПогляд

18:42

Ребрик показала дорослу доньку-красуню в день народження

18:20

Кипариси, церква й озеро: росЗМІ показали особняк Януковича в Сочі

17:50

Власників житла в Україні почнуть штрафувати на круглу суму: в чому причина

17:39

Популярний міф спростовано — що буде з людиною, якщо з’їсти кісточки кавунаВідео

17:24

Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлене - нові деталі злочинуВідео

17:16

Робить жінка: у мережі розкрили великий секрет Агутіна і Варум

17:10

"Будемо сидіти і спостерігати": Трамп хоче вийти з переговорів щодо України - Axios

Реклама
17:04

Коли лінь готувати: рецепт смачної вечері за 15 хвилин

16:52

"Неправильний вибір": Корольова поставила крапку у відносинах із невісткою

16:52

Найпопулярніший вид м'яса в Україні раптово подешевшав - які ціни на ринку

16:31

Лише Ейнштейн впорається за 5 секунд: крутий ребус, де треба знайти таємне число

16:09

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

16:06

Польща депортувала 15 українців: у чому причина

16:02

Українські військові загнали ворога у пастку: окупантів оточили і знищують

16:02

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

15:40

Що робити, щоб банани не почорніли: маловідомий метод, який працює завжди

15:26

Усі ахнуть від захвату: нереально простий і смачний закусочний рулетВідео

15:25

ГУР знищило склад вибухівки у Тульській області РФ: деталі зухвалої операції

15:18

Чому 31 серпня не можна викидати речі: яке церковне свято

15:16

Психолог назвав неочікуваний сигнал справжніх почуттів: він дратує не одну пару

14:47

ПВК США можуть розгорнути в Україні: ЗМІ повідомили про початок переговорів

14:32

Живий сад без турбот: які квіти самі сіються, самі ростуть і цвітутьВідео

14:25

Таємниця століть розкрита — ось, чому саме Київ обрали центром Давньої РусіВідео

14:25

Чим відрізняються два акваріуми: лише найуважніші зможуть знайти відмінності

13:53

Дивні плями на руках і скасовані виступи: в Мережі заговорили про смерть Трампа

13:50

Ювелірний бренд розірвав співпрацю з Настею Каменських

13:45

"Прийняти і пробачити": що відомо про повернення Алли Пугачової до РФ

Реклама
13:29

Що можна зробити із залишками шпалер: найкращі ідеї, які здивують і надихнуть

12:35

Чи гріх викидати старий пам’ятник з могили: священник відповівВідео

12:31

У Львові вбили Андрія Парубія, поліція розшукує стрільця - перші деталі

12:28

Путініст Євген Петросян опинився на лікарняному ліжку - що сталося

12:25

Не нижче 1500 $: в Раді зробили важливу заяву про підвищення зарплат учителям

12:22

Під атакою аеродроми, склади і ППО: ЗМІ повідомляють про потужні вибухи в Криму

11:59

"Заплуталася в коханцях": Камалія потрапила в гучний публічний скандал

11:44

"Шанс на припинення війни буде": політолог пояснив, за ким в Росії рішення

11:42

Дощі накриють кілька областей 1 вересня: синоптик попередила, де будуть опади

11:30

"Штамп у паспорті": Ольга Мартиновська розкрила правду про своє особисте життя

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти