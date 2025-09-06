Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

Тепер на бортах азербайджанських літаків українські розпізнавальні знаки.

https://glavred.net/ukraine/azerbaydzhan-mog-peredat-mig-29-vsu-smi-uznali-vazhnye-detali-10695791.html Посилання скопійоване

Україна могла отримати МіГ-29 від Азербайджану / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Укроборонпром

Що відомо:

До початку війни три азербайджанські МіГ-29 перебували на ремонті на Львові

Азербайджан міг передати військові літаки Україні

В українському небі були помічені винищувачі МіГ-29, які, судячи з забарвлення, раніше належали Військово-повітряним силам Азербайджану.

Однак тепер на їхніх бортах - українські розпізнавальні знаки, йдеться в матеріалі Defense Express.

відео дня

Як МіГ-29 Азербайджану опинилися в Україні

Ще до початку війни три азербайджанські МіГ-29 перебували на ремонті на Львівському авіаційно-ремонтному заводі. Роботи, мабуть, не встигли завершити до початку вторгнення, і літаки залишилися на території України. Це підтверджується архівними знімками, на яких видно, що національні знаки Азербайджану на літаках уже були зафарбовані.

З початком бойових дій завод став однією з цілей російських ракетних ударів, оскільки там обслуговувалися як українські, так і іноземні літаки. За наявними даними, один з ангарів, де могли перебувати ці МіГи, було зруйновано. Проте щонайменше один із винищувачів, судячи з нових фотографій, вдалося або заздалегідь евакуювати, або відремонтувати пізніше.

/ Главред

Баку міг передати військові літаки Києву

З 2022 року ці літаки ніде не з'являлися публічно, що може свідчити про те, що вони тривалий час очікували на повернення до Азербайджану або перебували в процесі ремонту. Нещодавня поява одного з них з українською символікою дає змогу припустити, що Азербайджан або передав ці літаки офіційно, або дав "мовчазну згоду" на їхнє використання Україною.

На таке рішення могло вплинути погіршення відносин між Баку і Москвою - починаючи з випадку з російським ППО, яке збило азербайджанський літак, і закінчуючи серією затримань громадян Азербайджану в РФ.

Таким чином, можна припустити, що Збройні сили України отримали як мінімум один, а можливо - до трьох додаткових винищувачів МіГ-29.

/ @GloOouD

Передача Україні МіГ-29: що говорять у Польщі

Тимчасовий повірений Польщі в Україні повідомив, що Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29, однак зробити це зможе лише після того, як отримає сучасні західні літаки від партнерів для заміни.

Він уточнив, що на озброєнні польської армії зараз перебуває від 10 до 15 МіГ-29, і вони продовжують виконувати завдання в рамках системи протиповітряної оборони країни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща проігнорувала передачу Україні літаків МіГ-29, навіть після того, як з НАТО було укладено домовленість.

Як повідомляв Главред, польські чиновники неодноразово наголошували на нібито готовності відправити в Україну старі винищувачі.

Нагадаємо, раніше у Варшаві заявили, що Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні. Утім, лише тоді, коли західні винищили від союзників для власних потреб.

Дивіться відео - НАТОвські ракети на МіГ-29:

Більше новин:

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред