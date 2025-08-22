У Києва з'явився важливий аргумент: ексглава МЗС розкрив сценарій закінчення війни

У РФ з'явилися серйозні зміни в підходах до війни, вважає Володимир Огризко.

https://glavred.net/ukraine/u-kieva-poyavilsya-vazhnyy-argument-eks-glava-mid-raskryl-scenariy-okonchaniya-voyny-10691945.html Посилання скопійоване

Володимир Огризко спрогнозував сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Важливе із заяв Огризка:

Можливо, Трамп говорить усе те, що він вимовляє, щоб заспокоїти Путіна

З'явилася вкрай обнадійлива інформація про нові можливості України

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив про те, що тривають дуже важливі процеси, які можуть вплинути на сценарій закінчення війни.

"Можливо, Трамп говорить усе те, що він вимовляє, щоб заспокоїти Путіна, який дуже хвилюється через те, що відбувається в політичній і військовій площинах", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Дипломат нагадав про те, що нещодавно з'явилася вкрай обнадійлива інформація про те, що в України з'являються серйозні засоби впливу на глибокий тил Росії.

"Йдеться про ракету Фламінго, яка летить на 3 тисячі кілометрів і має бойову частину вагою 1-1,5 тонни", - уточнив він.

Співрозмовник вважає, що якщо буде запущено серійне виробництво ракет Фламінго, і цю ракету почнуть застосовувати, то за кілька місяців від російської оборонної промисловості "залишаться тільки роги і копита та спогади".

"А якщо росіяни воюватимуть лопатами і граблями, далеко вони не просунуться. Отже, ця заява Лаврова сигналізує про серйозну зміну в підходах Путіна і його злочинної зграї - тепер там задумалися: мабуть, треба закінчувати. І тепер головною метою для Путіна буде спроба зберегти те, чого в нього немає, тобто обличчя", - додав Огризко.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Огризка:

Сценарій завершення війни: прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак оцінив, як може відреагувати економіка країни-агресора РФ на запровадження нових санкцій з боку Заходу.

На його думку, у разі посилення санкційного тиску насамперед постраждає російський рубль - можливий його різкий обвал. Крім того, відчутного удару можуть зазнати й акції найбільших російських компаній.

При цьому експерт вважає, що незважаючи на такі економічні наслідки, Росія все ж таки зможе певний час продовжувати воєнні дії навіть в умовах нових обмежень.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва на переговорах. Дональд Трамп не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна, але може підштовхнути Україну до укладення угоди, пише Politico.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України і Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред