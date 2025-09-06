У ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову

Україна робить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни, підкреслив Андрій Юсов.

Названо умову завершення війни / Колаж: Главред, фото: СВ ЗСУ, 152 ОБр

Головне:

Необхідний збіг безлічі обставин для завершення війни

Завершення війни до кінця 2026 року можливе лише за збігу низки умов

Щоб війна в Україні завершилася до кінця 2026 року, необхідний збіг безлічі обставин, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Будь-який аналітик, вивчаючи ситуацію, розглядає різні сценарії й оцінює ймовірність їх реалізації, сказав він в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Безумовно, є ознаки зовнішні, внутрішні, економічна ситуація в Росії, їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою - це реальна ситуація на полі бою", - зазначив Юсов.

За його словами, завершення війни до кінця 2026 року можливе лише за умови збігу цілої низки умов: посилення санкційного тиску та економічного впливу на РФ, нарощування оборонної та фінансової підтримки України з боку міжнародних партнерів, а також більш рішуча зовнішньополітична позиція союзників.

Також, за словами Юсова, важливу роль відіграє ефективність українських Сил оборони, зусилля дипломатів і готовність суспільства продовжувати опір.

"Аналізуючи всі ці фактори, можна робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якомога скоріше і закінчився справедливим миром, - просто факт", - підсумував він.

Сценарій закінчення війни: думка експерта

Дипломат, голова Центру досліджень Росії та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що наразі відбуваються важливі події, здатні вплинути на можливі сценарії завершення війни.

Він нагадав, що нещодавно з'явилася дуже обнадійлива інформація: Україна отримує дедалі потужніші засоби для нанесення ударів по глибокому тилу Росії.

На його думку, якщо вдасться запустити серійне виробництво ракет "Фламінго" і почати їхнє активне використання, то вже за кілька місяців російську оборонну промисловість можна буде фактично знищити - від неї "залишиться лише жалюгідна подоба і спогади".

Раніше ЗМІ дізналися про вразливу позицію Києва на переговорах. Дональд Трамп не налаштований чинити тиск на Володимира Путіна, але може підштовхнути Україну до укладення угоди, пише Politico.

Нагадаємо, раніше США засекретили дані про переговори України і Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, від наміру вступати в НАТО, залишалася нейтральною і не допускала на свою територію західні війська.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

