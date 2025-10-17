Нічні 'прильоти' в Криму і Донецьку: горить нафтобаза і склади боєприпасів

Масштабні вибухи прогриміли в окупованих регіонах України.

У Донецьку та Криму прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, t.me/exilenova_plus

Коротко:

У Криму та Донецьку прогриміли вибухи

У Мережі пишуть про "прильоти" по складах БК і нафтобазі

У ніч на 17 жовтня в тимчасово окупованих Донецьку та Криму прогриміли вибухи.

Повідомляють про "прильоти" у склади боєприпасів і нафтобазу.

Вибухи в Криму

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, селище Гвардійське атакували БПЛА. У результаті загорілася нафтобаза.

Стрілянина і вибухи почалися близько 02:40 в ніч на 17 жовтня. Вранці в п'ятницю - о 06:23 і 06:28 - знову прогриміли потужні вибухи в Сімферополі та Сімферопольському районі.

Дивіться відео - У Криму прогриміли вибухи:

За попередніми даними, є "приліт" по складу боєприпасів.

Повідомляється, що багато машин швидкої допомоги поїхало із Сімферополя в селище Гвардійське, де горить нафтобаза.

Так палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя / Фото: t.me/Crimeanwind

"Із Сімферополя видно два стовпи диму. Один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий - з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії)", - пише Кримський вітер.

У Криму піднімаються стовпи диму / Фото: t.me/Crimeanwind

Атакована нафтобаза в Гвардійському належить мережі АЗС ATAN.

"Схоже, тепер бензину і дизпалива в Криму стане ще менше", - йдеться в повідомленні.

"ТОВ "Кедр" є власником найбільшої в Криму мережі провідних автозаправних комплексів під брендом ATAN (налічує понад 100 АЗК). Крім цього, у власності "ТОВ "Кедр" перебуває мережа нафтобаз і парк бензовозів.

Фото: t.me/Crimeanwind

Вибухи в Донецьку

Минулої ночі голосно було і в окупованому Донецьку.

Як повідомляють OSINT-аналітики Exilenova+, у місті були "прильоти". Ймовірно, по складу боєприпасів.

Дивіться відео - У Донецьку прогриміли вибухи:

Повітряні атаки ЗСУ по стратегічних об'єктах РФ

Як писав Главред, у ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти склав 4,8 млн тонн.

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Нафтобаза у Феодосії горіла кілька днів. Шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

У Раді заінтригували заявою про удари по Кримському мосту

Україна має право бити по Керченському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, Керченський міст є незаконною спорудою, і юридичні та міжнародно-правові підстави для його знищення справді є - питання лише в часі та коштах.

"Не знаю, чи будуть американці дослухатися до погроз або шантажу з боку Кремля - напевно будуть певні реакції. Але, на мою думку, треба прагнути до знищення цього мосту будь-якими доступними засобами. Це матиме великий психологічний ефект", - сказав він.

