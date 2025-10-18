Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

НПЗ використовувався для забезпечення російської армії в окупованому Криму.

https://glavred.net/ukraine/sgoreli-dotla-11-rezervuarov-smi-o-detalyah-moshchnogo-udara-po-npz-v-feodosii-10707557.html Посилання скопійоване

У Криму атаковано російський НПЗ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Підтверджено серйозні руйнування на НПЗ у Феодосії

Повністю знищено 11 паливних резервуарів

Супутникові знімки підтверджують серйозні руйнування на нафтопереробному заводі у Феодосії в окупованому РФ Криму.

Унаслідок двох українських ударів, завданих 7 і 13 жовтня, було повністю знищено 11 паливних резервуарів, повідомляє Радіо Свобода.

відео дня

Крім того, ще кілька зазнали серйозних пошкоджень і, найімовірніше, відновленню не підлягають.

/ Главред

Подробиці ударів по НПЗ у Феодосії

Перший удар у жовтні 2024 року по нафтоналивному терміналу, який використовували для постачання російської армії в окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, призвів до знищення або критичного пошкодження 14 резервуарів.

Незважаючи на наявність зенітно-ракетного комплексу "Панцир", розміщеного на території НПЗ із 2022 року, система ППО не змогла відбити жодну з трьох атак.

/ Скриншот

Удари по цілях РФ: що говорять у Раді

Україна має право завдавати ударів по Керченському мосту, що зв'язує тимчасово окупований Крим із материковою Росією, - сказав голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. На його думку, міст зведений незаконно, і існують як юридичні, так і міжнародно-правові підстави для його знищення; залишаються лише питання часу і наявності необхідних коштів.

Як писав Главред, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Раніше повідомлялося про те, що нафтобаза у Феодосії горіла кілька днів. Шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.

Інші новини:

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред