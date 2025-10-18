Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

Олексій Тесля
18 жовтня 2025, 18:28
127
НПЗ використовувався для забезпечення російської армії в окупованому Криму.
Дрон
У Криму атаковано російський НПЗ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Підтверджено серйозні руйнування на НПЗ у Феодосії
  • Повністю знищено 11 паливних резервуарів

Супутникові знімки підтверджують серйозні руйнування на нафтопереробному заводі у Феодосії в окупованому РФ Криму.

Унаслідок двох українських ударів, завданих 7 і 13 жовтня, було повністю знищено 11 паливних резервуарів, повідомляє Радіо Свобода.

відео дня

Крім того, ще кілька зазнали серйозних пошкоджень і, найімовірніше, відновленню не підлягають.

Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії
/ Главред

Подробиці ударів по НПЗ у Феодосії

Перший удар у жовтні 2024 року по нафтоналивному терміналу, який використовували для постачання російської армії в окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, призвів до знищення або критичного пошкодження 14 резервуарів.

Незважаючи на наявність зенітно-ракетного комплексу "Панцир", розміщеного на території НПЗ із 2022 року, система ППО не змогла відбити жодну з трьох атак.

Скріншот
/ Скриншот

Удари по цілях РФ: що говорять у Раді

Україна має право завдавати ударів по Керченському мосту, що зв'язує тимчасово окупований Крим із материковою Росією, - сказав голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. На його думку, міст зведений незаконно, і існують як юридичні, так і міжнародно-правові підстави для його знищення; залишаються лише питання часу і наявності необхідних коштів.

Як писав Главред, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Раніше повідомлялося про те, що нафтобаза у Феодосії горіла кілька днів. Шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.

Інші новини:

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НПЗ феодосия атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:37Синоптик
Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

19:26Україна
Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждалі

Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждалі

19:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол Росії

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

Послання Всесвіту: п'ятьох знаків зодіаку чекає справжній сплеск щастя

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

"Російську людину", яка напала на українців у поїзді в Швейцарії, затримано

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

Останні новини

19:37

Сніг вже наближається: українців попередили про погіршення погоди найближчим часом

19:26

Терміни закінчення війни в Україні: у МВФ дали невтішний прогноз

19:20

Вокзал, дитячий садочок та АЗС: у Сумах купа прильотів, є постраждаліФото

19:10

Ціна кожного місяця впертості Путіна для РФ стрімко зростаєПогляд

18:28

Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
18:15

Розпад "імперії" Путіна: названо прогноз майбутнього РосіїВідео

17:54

Графіки вимкнення світла повернулися: у яких областях зникло світло

17:33

Візит до США не виправдав надій Зеленського: несподівані слова Мерца про капітуляцію

17:11

"Милуватися твоєю красою": в Ігоря Крутого з'явилася молода жінка

Реклама
17:07

"Батіг" для Путіна: друг Трампа назвав спосіб посадити главу РФ за переговори

16:48

Більше вдвічі: Лорак засвітила свіже фото доньки

16:40

Пішов по стопам Ротару: онук-утікач зірки розсекретив, де живе зараз

16:37

"Трусить" уже понад тиждень: влупила затяжна магнітна буря

16:29

Мають "фору" від Всесвіту: ТОП-3 дати народження, що несуть благословення предків

16:29

Путін публічно принизив Симоньян: як вона відреагувала

16:22

Гарантії для України: Буданов зробив важливу заяву і назвав головну умову

16:01

Гороскоп Таро на завтра 19 жовтня: Близнюкам - чекати, Терезам - удача

15:58

Як зараз виглядає Метт Леблан: Джої з "Друзів" змінився до невпізнання

15:57

Путін пішов ва-банк: у Раді назвали єдину умову зупинення війни

15:52

Вже на 37% дорожче: в українців округлюються очі через ріст цін на ключовий овоч

Реклама
14:40

Як зрозуміти, що коту холодно: ветеринари дали важливе пояснення господарям

14:39

Чи можуть окупанти вийти на Дніпро: розкрито ключову ціль РФ на фронтіВідео

14:38

Путін наляканий: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом про Tomahawk

14:35

Одна пігулка - і рослини попруть у ріст: як приготувати добриво для квітів

14:06

Хворий король Чарльз жорстко вирішив долю рідного брата - деталі

13:46

Стара газета проти холоду, бруду та запахів: 13 лайфхаків, які реально працюють

13:43

Часто не побачиш: для чого потрібен дивний дорожній знак трикутник з крапками

13:30

У Трампа зробили різку заяву і назвали умову завершення війни

13:28

В Україні стрімко дешевшає цінний овоч: скільки можна зекономити, поки не пізно

13:10

Татова донька: Стоцька показала нове фото доньки-копії Кіркорова

13:04

"У час війни?": "Міс Україна" втрапила у скандал на "Холостяку"Відео

12:53

Застали ще динозаврів: в Україні ростуть унікальні та рідкісні дереваВідео

12:34

Що сказав Трамп Зеленському щодо Tomahawk та інших озброєнь: ЗМІ дізналися деталі

12:06

П’яний водій може бути не винним: український суд ухвалив несподіване рішення

11:52

Осіння посадка чорної смородини без помилок: що потрібно покласти в ямуВідео

11:38

Гучні вибухи та пожежа: дрони атакували ключовий енерговузол РосіїВідео

11:37

Рожевий капелюх, дівчина на лімузині і лимони: меми про "Холостяк" підірвали мережу

11:04

Як зробити застарілі дерев'яні шафи більш сучасними: Топ-8 способів

10:52

Ціни ростуть кілька тижнів поспіль: в Україні шалено подорожчав один продукт

10:47

Китайський гороскоп на завтра 19 жовтня: Тиграм - провина, Собакам - образи

Реклама
10:34

Землю знову накриє масштабний спалах: якими будуть магнітні бурі на вихідні

10:21

"Мама не розмовляла зі мною": Цимбалюк розкрив причину двох розлучень

10:05

Чому Україна не отримає Tomahawk: в CNN розкрили причину відмови Трампа

09:45

Одна ложка добрива вирішує все: як посадити малину восени для багатого врожаю

09:01

Росіяни вдарили по закладу освіти в Запоріжжі – там виникла пожежа, деталіФотоВідео

08:59

Путін готується хвилями атакувати Україну: у ГУР попередили українців

08:10

Прогноз щодо війни на 2026 рік – до чого готуватися Україні та РосіїПогляд

08:05

Реальні переговори з РФ: Зеленський сказав, яке питання буде найскладнішим

06:10

Переговори про мир: на що справді потрібно звертати увагуПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках зі старенькою за 51 секунду

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти