Згоріли дотла 11 резервуарів: ЗМІ про деталі потужного удару по НПЗ у Феодосії

Головне:
- Підтверджено серйозні руйнування на НПЗ у Феодосії
- Повністю знищено 11 паливних резервуарів
Супутникові знімки підтверджують серйозні руйнування на нафтопереробному заводі у Феодосії в окупованому РФ Криму.
Унаслідок двох українських ударів, завданих 7 і 13 жовтня, було повністю знищено 11 паливних резервуарів, повідомляє Радіо Свобода.
Крім того, ще кілька зазнали серйозних пошкоджень і, найімовірніше, відновленню не підлягають.
Подробиці ударів по НПЗ у Феодосії
Перший удар у жовтні 2024 року по нафтоналивному терміналу, який використовували для постачання російської армії в окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, призвів до знищення або критичного пошкодження 14 резервуарів.
Незважаючи на наявність зенітно-ракетного комплексу "Панцир", розміщеного на території НПЗ із 2022 року, система ППО не змогла відбити жодну з трьох атак.
Удари по цілях РФ: що говорять у Раді
Україна має право завдавати ударів по Керченському мосту, що зв'язує тимчасово окупований Крим із материковою Росією, - сказав голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. На його думку, міст зведений незаконно, і існують як юридичні, так і міжнародно-правові підстави для його знищення; залишаються лише питання часу і наявності необхідних коштів.
Як писав Главред, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ.
Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.
Раніше повідомлялося про те, що нафтобаза у Феодосії горіла кілька днів. Шлейф диму розтягнувся на 26 кілометрів у західному напрямку.
Про джерело: Радіо Свобода
Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.
