Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2025, 11:26
СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України.
У Криму дрони СБУ вразили важливі цілі
У Криму дрони СБУ вразили важливі цілі / колаж: Главред, фото: скріншот, facebook com SecurSerUkraine

Ви дізнаєтеся:

  • Які саме цілі уражені українськими дронами
  • Чи може СБУ вражати цілі ворога не лише на окупованих територіях, а й у глибокому тилу РФ

У ніч на понеділок, 13 жовтня, в тимчасово окупованому Криму безпілотники ЦСО "А" Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили кілька об'єктів окупантів. Про це повідомили УНІАН джерела у спецслужбі.

За словами співрозмовника, серед них:

  • Феодосійський морський нафтовий термінал - безпілотники влучили щонайменше у п'ять резервуарів. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа;
  • підстанція 220 кВ "Кафа" (Феодосія), яка є частиною енергомосту РФ - Крим. Пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільчу установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Почалися перепади напруги;
  • підстанція 330 кВ "Сімферополь" - там прогриміла серія вибухів.

"СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати "хлопок" як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ. Ця робота триватиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нічний 'хлопок' у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

Дивіться відео пожежі в Криму

Вибухи у Феодосії - останні новини

Як писав Главред, уніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. У результаті на об'єкті виникла масштабна пожежа, полум'я від якої було видно за кілька кілометрів.

Вдень 29 вересня в тимчасово окупованому Криму несподівано спалахнула пожежа. Попередньо зафіксовано влучання по нафтобазі у Феодосії.

У ніч на 6 жовтня в Криму знову прогриміли вибухи. Півострів атакували дрони. Унаслідок атаки у Феодосії загорілася нафтобаза.

Повідомлялося, що в Криму горить нафтоналивний термінал - найбільший на окупованому півострові.

Феодосійський нафтоналивний термінал горів кілька діб.

Чи можуть ЗСУ прорватися до Криму: думка експерта

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний вважає, що зараз можливість висадки великого десанту на берег тимчасово окупованого Криму малоймовірна.

"SkyNews пишуть про можливість морського десанту. Це у мене викликає посмішку. Коли ми говоримо про висадку ДРГ, якоїсь невеликої групи - це реально. І це вже кілька разів було. І на морські вишки висаджувалися. І на берег висаджувалися. Але, коли ми говоримо про масований морський десант, у якого буде завдання захопити якесь місто в Криму, і утримувати його - у нас, поки що, таких ресурсів немає", - сказав Нарожний в ефірі на Радіо NV.

За його словами, для цього потрібні великі десантні кораблі і можливість висадити десятки тисяч бійців з підтримкою авіації.

Інші новини:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

