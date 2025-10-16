Окупанти в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму - "Атеш"

Причина прискореного будівництва - катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Окупанти прискорюють будівництво госпіталю в Криму / колаж: Главред, фото: atesh_ua

Об'єкт планували здати тільки наприкінці 2026 року

Будівельники працюють у три зміни, порушуючи всі технологічні норми

В окупованому Севастополі в Криму російські військові в терміновому порядку прискорили будівництво військово-морського госпіталю. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Об'єкт, який почали будувати в жовтні 2022 року і планували здати тільки наприкінці 2026-го, тепер намагаються добудувати в авральному режимі.

Причина - катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених перевищив усі очікування, і наявні госпіталі не справляються, йдеться в повідомленні.

Будівельники працюють у три зміни, порушуючи всі технологічні норми. Окупанти економлять на матеріалах і безпеці, що призводить до постійних аварій на будівництві. Уже зараз видно перекоси конструкцій і проблеми з фундаментом.

"Такий поспіх красномовно свідчить: ворог зазнає непоправних втрат, а його тилова інфраструктура не витримує навантаження", - зазначили в "Атеш".

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState у своєму зведенні встановили, що окупанти РФ захопили Перебудову, Комар і Мирне в Донецькій області. Крім того, росіяни просунулися поблизу Іванівки та Воскресенки.

Як стверджують аналітики, ситуація на цій локації протягом останніх тижнів змінилася. Позиції стало важко утримувати через натиск ворога. Противник знищив частину позицій ударами дронів та артилерії.

"Усі бійці були поранені і деякі були змушені виходити своїми силами", - сказали в DeepState.

Днями Сили оборони досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. За даними Генштабу ЗСУ, вдалося поліпшити тактичне положення поблизу населеного пункту Малі Щербаки.

Оперативна обстановка на фронті - важка, сказав головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Українська армія продовжує контрнаступати на Добропільському напрямку, а окупанти посилили удари з повітря.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

