Потужне полум'я і димова завіса: на півдні підірвано головну "артерію" окупантів РФ

Залізничне сполучення РФ на Запоріжжя повністю припинено, повідомив Петро Андрющенко.

Підірвано залізничний склад РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Головне:

Уражено вантажний потяг РФ із ПММ

Залізничне сполучення РФ на Запоріжжі повністю припинено

Уражено вантажний поїзд РФ із паливно-мастильними матеріалами на окупованій частині Запорізької області.

У зв'язку з цим залізничне сполучення через цей регіон повністю припинено, повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає... Унікальна операція Сил оборони України", - написав Андрющенко.

Він проілюстрував допис відео палаючого вантажного поїзда і написав, що "нічого живого не залишилося".

За словами Андрющенка, окупанти переважно возять паливо вночі та автомобільним транспортом саме щоб уникнути подібних втрат, але "не вдалося".

/ t.me/andriyshTime

Загроза наступу РФ на Запоріжжя: думка експерта

Ігнорувати ймовірність масштабного наступу Росії на Запорізькому напрямку не варто, однак ця ділянка фронту представляє серйозні складнощі для супротивника, насамперед у логістичному плані. Про це розповів військовий аналітик і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Він підкреслив, що наступ вимагає значних ресурсів, особливо палива, а на даному напрямку Росія стикається з серйозними труднощами в забезпеченні постачання.

"Будь-яка наступальна операція - це насамперед величезні обсяги пального. Ми вже бачили удари по залізничних коліях у бік Мелітополя, внаслідок яких було знищено паливні цистерни", - зазначив експерт.

За його словами, ці удари серйозно підірвали здатність Росії організувати стійку логістику на півдні, особливо в частині доставки палива в прифронтову зону.

Ситуація на Запоріжжі - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок. Росіяни хочуть захопити ще один український населений пункт, але ЗСУ роблять усе можливе, щоб цього не сталося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія перекидає сили в ключові точки на полі бою в Україні. Зокрема, зафіксовано переміщення військової бронетехніки на Запорізький напрямок.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що армія Путіна готується до наступальної операції на трьох напрямках, зокрема й на Запорізькому.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

