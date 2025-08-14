РФ активно перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок: що задумав ворог

Активність росіян може свідчити про підготовку до наступальних дій.

https://glavred.net/front/rf-aktivno-perebrasyvaet-bronetehniku-na-zaporozhskoe-napravlenie-chto-zadumal-vrag-10689674.html Посилання скопійоване

РФ перекидає сили на Запорізький напрямок / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Коротко:

РФ перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок

Ймовірно, ворог планує проводити наступальні дії

Замість того, щоб демонструвати готовність до припинення вогню, Росія, навпаки, перекидає сили в ключові точки на полі бою в Україні. Зокрема, зафіксовано переміщення військової бронетехніки на Запорізький напрямок. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, лише за 13 серпня зафіксовано понад 15 тралів з БТР та БМП.

відео дня

"Росіяни продовжують постачання військової бронетехніки (клас БТР/ БМП) та вантажівок з БК на Запорізький напрям", - написав Андрющенко.

Він сказав, що порівняно з вихідними рух ворожої техніки став трохи повільнішим і менш інтенсивним, проте все одно значно більше за локальні переміщення.

"Це все наштовхує на очікування наступальних дій саме по Запорізьким ділянкам", - підкреслив Андрющенко.

Активізація наступальних операцій

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія Путіна готується до проведення подальших наступальних операцій на пріоритетних ділянках фронту. Крім того, ворог планує відновити наступ на півдні України. Для цього військове командування РФ перекидає ближче до фронту підкріплення.

Президент України Володимир Зеленський заявив 12 серпня, що країна-агресор Росія перекидає додаткові резерви ближче до лінії фронту, щоб активізувати наступальні операції в найближчому майбутньому. Він уточнив, що на Запорізький напрямок Росія може перекинути 15 тис. військовослужбовців. НЕ виключення, що російське військове командування може перекинути ці війська з Сумського напрямку.

Аналітики ISW зазначили, що угруповання російських військ, що діє на півночі Сумської області, переважно складається з підрозділів ВДВ і морської піхоти. Російське військове командування, можливо, має намір у найближчому майбутньому перекинути ці відносно "елітні" підрозділи на схід і південь України.

Наступальні операції РФ - новини за темою

Нагадаємо, військовослужбовець Кирило Сазонов попереджав, що російські окупанти не готуються до закінчення війни, навпаки, ворог активно перекидає підрозділи, боєкомплект, техніку та інше майно на Донеччину та в район Покровська, зокрема з Криму та Запорізького напрямку.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Путіна готується до наступальної операції на трьох напрямках - Запорізький, Покровський і Новопавлівський.

Як писав Главред, заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін повідомив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Читайте також:

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред