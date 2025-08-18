Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами Запоріжжя

Коротко:
- РФ атакувала, ймовірно, балістичними ракетами Запоріжжя
- Внаслідок ворожого удару відомо про 4 постраждалих
У понеділок вранці, 18 серпня, російська армія обстріляла Запоріжжя. Відомо про постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 08:58 у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару росіян. За 5 хвилин в області пролунали потужні вибухи.
Федоров підтвердив атаку РФ на місто.
"Росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Щодо постраждалих та руйнувань - пізніше. Інформація встановлюється", - написав голова ОВА.
Він закликав до відбою тривоги залишатися у безпечних місцях.
Згодом Федоров уточнив, що росіяни нанесли два удари по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.
"Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав очільник ОВА.
UPD: Кількість постраждали збільшилася до шести людей, з них двоє у важкому стані.
Навіщо Росія обстрілює українські міста – пояснення експерта
Аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов переконаний, що росіяни прагнуть, щоб ми шукали винних усередині - не в агресорі, а в собі. Загарбники хочуть, аби українці почали з’ясовувати стосунки всередині: звинувачували ППО, ЗСУ, військово-політичне керівництво.
Він зазначив, що раніше ворог бив по енергетиці, тепер же ставка - на психологічне виснаження тилу.
"Росіянам важливо бити впряму. Фізично - потенційно - по кожному з нас, психічно - по нашій витривалості", - додав Богданов.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, уранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Внаслідок удару РФ загинули люди, серед них - однорічна дитина.
Нагадаємо, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Через удар Росії постраждали люди.
Нагадаємо, вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по Дніпру ракетами.
Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
