Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами Запоріжжя

Внаслідок ворожого удару постраждали люди.

https://glavred.net/ukraine/pered-vstrechey-trampa-i-zelenskogo-rf-obstrelyala-raketami-zaporozhe-10690547.html Посилання скопійоване

РФ завдала удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала, ймовірно, балістичними ракетами Запоріжжя

Внаслідок ворожого удару відомо про 4 постраждалих

У понеділок вранці, 18 серпня, російська армія обстріляла Запоріжжя. Відомо про постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 08:58 у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару росіян. За 5 хвилин в області пролунали потужні вибухи.

відео дня

Федоров підтвердив атаку РФ на місто.

"Росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Щодо постраждалих та руйнувань - пізніше. Інформація встановлюється", - написав голова ОВА.

Він закликав до відбою тривоги залишатися у безпечних місцях.

Згодом Федоров уточнив, що росіяни нанесли два удари по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.

"Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав очільник ОВА.

UPD: Кількість постраждали збільшилася до шести людей, з них двоє у важкому стані.

Якими ракетами РФ бʼє по Україні / Інфографіка: Главред

Навіщо Росія обстрілює українські міста – пояснення експерта

Аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов переконаний, що росіяни прагнуть, щоб ми шукали винних усередині - не в агресорі, а в собі. Загарбники хочуть, аби українці почали з’ясовувати стосунки всередині: звинувачували ППО, ЗСУ, військово-політичне керівництво.

Він зазначив, що раніше ворог бив по енергетиці, тепер же ставка - на психологічне виснаження тилу.

"Росіянам важливо бити впряму. Фізично - потенційно - по кожному з нас, психічно - по нашій витривалості", - додав Богданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, уранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Внаслідок удару РФ загинули люди, серед них - однорічна дитина.

Нагадаємо, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Через удар Росії постраждали люди.

Нагадаємо, вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по Дніпру ракетами.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред