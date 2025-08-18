Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами Запоріжжя

Маріна Фурман
18 серпня 2025, 09:37оновлено 18 серпня, 10:32
378
Внаслідок ворожого удару постраждали люди.
Ракетный удар
РФ завдала удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала, ймовірно, балістичними ракетами Запоріжжя
  • Внаслідок ворожого удару відомо про 4 постраждалих

У понеділок вранці, 18 серпня, російська армія обстріляла Запоріжжя. Відомо про постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 08:58 у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару росіян. За 5 хвилин в області пролунали потужні вибухи.

відео дня

Федоров підтвердив атаку РФ на місто.

"Росіяни завдали удари по Запоріжжю. Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста. Щодо постраждалих та руйнувань - пізніше. Інформація встановлюється", - написав голова ОВА.

Він закликав до відбою тривоги залишатися у безпечних місцях.

  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС
  • Удар по Запорожью 18 августа
    Удар по Запорожью 18 августа фото: ГСЧС

Згодом Федоров уточнив, що росіяни нанесли два удари по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали 4 особи.

"Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав очільник ОВА.

UPD: Кількість постраждали збільшилася до шести людей, з них двоє у важкому стані.

Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами Запоріжжя
Якими ракетами РФ бʼє по Україні / Інфографіка: Главред

Навіщо Росія обстрілює українські міста – пояснення експерта

Аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов переконаний, що росіяни прагнуть, щоб ми шукали винних усередині - не в агресорі, а в собі. Загарбники хочуть, аби українці почали з’ясовувати стосунки всередині: звинувачували ППО, ЗСУ, військово-політичне керівництво.

Він зазначив, що раніше ворог бив по енергетиці, тепер же ставка - на психологічне виснаження тилу.

"Росіянам важливо бити впряму. Фізично - потенційно - по кожному з нас, психічно - по нашій витривалості", - додав Богданов.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, уранці в понеділок, 18 серпня, російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Внаслідок удару РФ загинули люди, серед них - однорічна дитина.

Нагадаємо, 10 серпня окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Через удар Росії постраждали люди.

Нагадаємо, вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по Дніпру ракетами.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України Іван Федоров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Він обожнював літати та віддав життя за Україну: на фронті загинув полковник "Камікадзе"

Він обожнював літати та віддав життя за Україну: на фронті загинув полковник "Камікадзе"

11:33Ексклюзиви
Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війну

Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війну

11:18Світ
"Як перед війною в Іраку": серед європейських лідерів панує паніка - NYT

"Як перед війною в Іраку": серед європейських лідерів панує паніка - NYT

10:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

Фінансовий гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Останні новини

11:33

Він обожнював літати та віддав життя за Україну: на фронті загинув полковник "Камікадзе"Ексклюзив

11:27

"Який дорослий мужчина": третя дружина Гусєва показала півторарічного сина

11:22

"Уже не будуть колишніми": чоловік Ані Лорак приголомшив заявою

11:18

Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війнуВідео

11:07

Деякі українці можуть отримати кошти на оплату комуналки: хто у списку

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
11:06

Як вибрати ідеальний кавун за п'ять секунд - чотири правильні ознаки

10:50

Гороскоп на завтра 19 серпня: Рибам - втрати, Скорпіони - свято

10:50

"Різ уже мріє про третього": Ірина Сопонару зробила гучне зізнання

10:37

У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: у Мережі пишуть про замахФото

Реклама
10:29

Степ немов покрився сивиною: українські поля "захопила" рідкісна рослина

10:24

Китайський гороскоп на завтра 19 серпня: Тиграм - нещасний випадок, Кроликам - плітки

10:13

"Як перед війною в Іраку": серед європейських лідерів панує паніка - NYT

09:55

Чотири знаки зодіаку, які за натурою буркотливі

09:46

Наталя Могилевська вперше показала обличчя молодшої доньки - деталі

09:45

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського: оприлюднено розклад президента США

09:37

Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами ЗапоріжжяФото

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 серпня (оновлюється)

09:21

Ворог хоче захопити ще одну область: Сирський сказав, де РФ готує наступ

09:19

Як може змінитися театр бойових дій на ХарківщиніПогляд

09:05

Зеленський і "європейський десант" їдуть до Трампа: розкрито ключові теми переговорів

Реклама
08:54

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни КарольВідео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Про умови Путіна, які страшніші за "Орєшнік"Погляд

08:09

Війна в Україні може припинитися "майже відразу": Трамп назвав дві умови

07:24

"Упевнений, захистимо Україну": Зеленський прибув до Вашингтона

06:47

РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, десятки людей пораненоФотоВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти 84

04:34

Який найбільший міф про Україну - пояснення історика здивує багатьохВідео

03:32

"Коаліція рішучих" готова розмістити війська в Україні: названо терміни

02:30

Вб’є коробку за кілька місяців: експерт назвав сім звичок, що руйнують АКПП

01:30

"Не вийшло якогось особистого життя": Данилко вперше розповів, чому самотній

17 серпня, неділя
23:38

У великих містах жорсткі прильоти: РФ атакувала Україну балістикоюФотоВідео

22:13

Скільки провалів приховує "Буревісник": експерт оцінив випробування ракети-невдахи

21:30

Погода принесе сюрпризи: де в Україні очікувати спеку, а де вдарить різке похолодання

21:21

Зеленського змушуватимуть погодитися: Трамп натякнув на головну тему переговорів

20:24

Чому не можна носити чорне 18 серпня: прикмети, які можуть здивувати

19:56

Санкції діють: Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці

19:40

Україну заливатимуть грозові дощі: синоптики попереджають про небезпеку

18:57

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

18:06

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Реклама
18:04

Чому чесні люди привабливіші: вчені виявили цікаву закономірність

18:01

Коли закінчиться війна: Рубіо озвучив головну умову мирної угоди та згадав території

16:48

Як зберегти цибулю, щоб вона не проросла до літа: городниця розкрила простий спосібВідео

16:38

Москва і Україна готові піти на територіальні поступки - Віткофф

16:34

ЗСУ "підсмажили" колону окупантів, російський генерал важко поранений

16:23

Доля України вирішиться завтра - чого чекати від зустрічі з Трампом та чи буде мир

15:56

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, списокВідео

15:52

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

15:18

Друге місце, що звучить гучніше за перше: як українка вразила на Всесвітніх іграх

15:18

У США попередили про небезпеку виведення армії України з Донбасу

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти