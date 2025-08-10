Рус
РФ вгатила по автовокзалу та клініці Запоріжжя: зʼявилася реакція Зеленського

Маріна Фурман
10 серпня 2025, 20:44
359
Внаслідок російського удару постраждали люди.
Удар по Запорожью, Зеленский
Росіяни завдали удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Основне:

  • Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю
  • Внаслідок ворожого удару постраждали люди
  • Зеленський відреагував на ворожу атаку по місту

Окупаційна армія російського диктатора Володимира Путіна ввечері 10 серпня за допомогою КАБів вдарила по Запоріжжю. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар ворога.

За словами українського лідера, наразі рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб.

відео дня

"Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу", - написав Зеленський.

Президент також подякував рятувальникам ДСНС України та усім службам за те, що дуже оперативно реагують та завжди, за будь-яких обставин зберігають життя людей.

Зеленський додав, що сьогодні, 10 серпня, російські загарбники по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, українських селах – знову продовжили забирати життя.

"Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну", - наголосив очільник країни.

КАБ / Інфографіка: Главред

Зеленський вкотре закликав партнерів тиснути на Росію, зокрема ввести санкції проти Москви.

"Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - резюмував президент України.

Удар по Запоріжжі - що відбувається в місті

За даними Запорізької ОВА, внаслідок ворожого удару постраждали 19 людей.

Серед них чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Кожному надається медична допомога.

Іван Федоров повідомив, що сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення пошкоджені через російський удар по Запоріжжю.

У будівлях вибиті вікна та понівечені дахи.

"Комунальники вже розпочали усунення наслідків атаки - закривають вибиті вікна листами ОСБ, обстежують сусідні будинки", - написав очільник ОВА.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, вранці у суботу, 9 серпня, країна-агресорка Росія вдарила по Дніпру ракетами. Внаслідок удару постраждали люди.

У ніч на 8 серпня армія РФ атакувала дронами Київщину – виникли пожежі, постраждали жінки. Унаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки.

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя Володимир Зеленський Іван Федоров
