Запорізький гамбіт: експерт розкрив причину, що заважає великому наступу РФ

Військовий експерт вважає, що удари по логістиці та нестача пального ускладнюють російські дії на Запоріжжі.

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Удари по логістиці та нестача пального ускладнюють російські дії на Запоріжжі. / колаж фото УНІАН

​Читайте в матеріалі:

Чому Росії складно наступати на Запоріжжі

Які логістичні проблеми стримують армію РФ

Чи варто чекати масштабної атаки на півдні

Не варто ігнорувати можливу підготовку Росії до масштабного наступу в Запорізькій області, проте цей напрямок є складним для противника через логістичні труднощі. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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"Останніми днями там немає жодної активності. Цей напрямок буде для них дуже складний з точки зору логістики. Будь-який наступ – це величезна кількість палива. Ми бачили декілька ударів по залізничній дорозі, яка йде на Мелітополь. І були знищені вагони з паливом", – сказав Нарожний.

На його думку, Росія фактично втратила можливість підвозити великі обсяги пального до південного фронту.

"Вони побудували дорогу на Бердянськ. Але коли привозяться такі величезні обʼєми товарів, їх треба кудись розвантажувати. Цього в Бердянську немає. Відповідь одна – Мелітополь. А ця дорога йде дуже близько до лінії фронту. Ми вже бачили декілька успішних ударів по військовій логістиці. Через Крим возити практично нереально. Згадаймо удари по Кримському мосту. Якщо щось буде пересуватися по мосту, це велика ймовірність ракетного удару. Тому у ворога інших варіантів немає", – пояснив він.

Експерт вважає, що з огляду на втрати логістичних шляхів та обмеження в забезпеченні, Росії буде складно реалізувати масштабний наступ саме на цьому напрямку.

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Як писав Главред, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна.

Крім того, Одним із ключових напрямків російського наступу стало просування поблизу Костянтинівки, розташованої в Донецькій області.

Раніше в РФ пригрозили "продовжувати наступ". Росія могла б розглянути можливість перемир'я, якби західні країни припинили постачання зброї Україні, заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ є ресурс для наступу. Якщо необмежений ресурс розділити на частини і вибити з нього ключові "вузькі" місця, то він не гратиме ролі.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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