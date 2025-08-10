Окупанти вдарили по автовокзалу Запоріжжя: під завалами можуть бути люди

Коротко:
- Усім постраждалим надається необхідна допомога
- Під завалами на місці удару по автовокзалу ще можуть бути люди
- Другого удару було завдано по університетській клініці
Російські окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури в Запоріжжі. Є постраждалі, один із яких у важкому стані. Про це повідомив керівник обладміністрації Іван Федоров.
Про російський удар по місту він написав о 18:07. За його даними, на ту хвилину був задимлений один із районів. До цього чиновник попереджав про загрозу керованих авіабомб РФ.
Станом на 18:52 стало було відомо про вісьмох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані, у чотирьох - середньої тяжкості. О 19:19 Федоров написав вже про 12 постраждалих.
"До 12 зросла кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив Федоров.
"Радіо Свобода" вказало, що один удар припав на автовокзал.
"Під завалами на місці удару по автовокзалу ще можуть бути люди. Другого удару було завдано по університетській клініці", - написали журналісти.
Дивіться відео атаки по автовокзалу в Запоріжжі:
Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.
За даними ЗС ЗСУ, РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.
Крім того, в ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження.
Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
