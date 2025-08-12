'Розпочнеться третя війна': Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

Президент України сказав, що Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу.

Ключові тези президента України:

Сили оборони України не вийдуть з Донбасу

Росія готує наступальну операцію на трьох напрямках

Москва хоче закінчення війни

Сили оборони не вийдуть з Донбасу, адже це незаконно окуповані території України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Він наголосив, що Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу.

"Якщо Сили оборони вийдуть з Донбасу по своїй волі або під тиском, розпочнеться третя війна", - сказав Зеленський.

Український лідер підкреслив, що пропозиція про вихід з Донбасу бійців ЗСУ - це вимога Путіна, а не США.

"Віткофф сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків. Отак це звучало. І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли. Коли ми провели ще дві зустрічі NSA, стало зрозуміло, чого хоче Путін. Це не пропозиція Трампа або Віткоффа", - додав очільник країни.

Росія готує новий наступ

Зеленський заявив, що армія Путіна готується до наступальної операції на трьох напрямках - Запорізький, Покровський і Новопавлівський.

"На Запорізькому буде близько 15 тисяч військових додатково, Покровському - близько 7 тисяч додатково, Новопавлівському може бути 5 тисяч додатково", - сказав президент України.

Він додав, що росіяни до зустрічі Трампа і Путіна хочуть сформувати певний інформаційний простір, особливо в американському, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає.

Путін готовий до закінчення війни

За словами президента, Україна отримала сигнал від спецпредставника США Стіва Віткоффа, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню.

"Це сигнал вперше від них, але пізніше стало зрозуміло, що це не так", - підкреслив Зеленський.

Бої в Донецькій області - новини за темою

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни прорвали фронт на Донеччині.

Пізніше військовий оглядач Bild Юліан Рьопке заявив, що найближчими годинами може вирішитися доля 29% території Донецької області, що залишилися під контролем України. Він зазначає, що глибина прориву фронту окупантами на північ від Покровська становить близько 18 кілометрів, що дало змогу росіянам вийти до траси з Дніпра на Слов'янськ і Краматорськ.

У вівторок, 12 серпня, Главред з посиланням на Генштаб ЗСУ писав, що наразі вживаються дієві заходи, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках Донецької області.

