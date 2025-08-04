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РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

Маріна Фурман
4 серпня 2025, 16:48
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Росіяни хочуть захопити ще один український населений пункт, але ЗСУ роблять все можливе, щоб цього не сталося.
Карта, армия РФ
Федоров розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Ворог перекидає нові підрозділи на Запорізький напрямок
  • Росіяни хочуть захопити селище Камʼянське

Російські окупанти намагаються прорватися до населеного пункту Кам’янське, що в Запорізькій області. Ворог для реалізації загарбницьких цілей перекидає нові підготовлені підрозділи. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, попри заяви російської сторони, про те, що вони захопили Кам’янське - не відповідають дійсності.

відео дня

"На території селища знаходяться підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня тривають бої, є ворожі втрати. Наші військові роблять усе можливе, щоб витіснити ворога з населеного пункту", — зазначив Федоров.

Водночас, за його словами, ситуація ускладнюється тим, що Росія перекидає до Кам’янського нові сили різного рівня підготовки.

Що відбувається у Кам’янському

Днем раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що армія країни-агресора Росії не захопила Кам'янське, що в Запорізькій області, а лише знищила позиції ЗСУ в середині населеного пункту.

Як пояснив речник, населений пункт був поділений на дві частини річкою. На одному березі знаходилися Сили оборони України, інший берег - під контролем окупантів. Але ворожі удари авіацією і артилерією зруйнували позиції захисників. Тому воїнам довелося відійти на околиці. Однак, станом на 3 серпня ЗСУ намагалися відбити втрачені позиції.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, війська Путіна переходять у фазу безпосереднього штурму Покровська, що у Донецькій області. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук розповів, що навколо міста стискається напівкільце.

Крім того, окупанти намагалися прорвати кордон у Харківській області на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка". Однак, бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін розповів, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

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Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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війна в Україні лінія фронту Іван Федоров
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